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    12:55, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Создать учебный центр этномедиации поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ряду госорганов дать предложения по созданию учебного центра этномедиации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации. Эта работа заслуживает одобрения, это совершенно новый подход к делу. Необходимо поставить данную работу на конкретную прикладную основу. Нужно создать учебный центр этномедиации. Организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство госслужащих районного уровня», - сказал Касым-Жомарт Токаев на 31 сессии АНК.

    Министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с Академией госуправления при Президенте РК, секретариатом АНК поручено представить системные предложения по данному вопросу.

    «Уверен, что медиаторы, подготовленные Ассамблеей, внесут значительный вклад в снижение уровня насилия в обществе, эффективное противодействие правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, а также профилактику преступлений против женщин и детей», - отметил Президент.

    «Считаю, что для более результативной работы по защите прав человека АНК необходимо организовать тесное взаимодействие с уполномоченным по правам человека, тем более, что этот институт, в соответствии с начатой конституционной реформой, в скором времени может получить конституционный статус», - заключил Глава государства.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана АНК
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