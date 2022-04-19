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Создать Академический медцентр при Назарбаев университете планируют в РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Апреля 2022, 19:52
Создать Академический медцентр при Назарбаев университете планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления корпоративного фонда «University Medical Center». Глава государства был проинформирован о результатах работы и достижениях корпоративного фонда, а также о перспективах развития этого инновационного медицинского центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, Юрий Пя рассказал Президенту о планах по созданию Академического медицинского центра при медицинской школе Назарбаев университета. По его словам, появление центра позволит повысить уровень клинического образования и привести его в соответствие с международными стандартами. Центр будет ориентирован на применение передовых знаний и опыта, подготовку медицинских кадров новой формации, развитие системы пациенториентированной медицинской помощи на основе синергии научно-исследовательской, образовательной и клинической деятельности.

Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность повышения качества здравоохранения, обеспечения доступности медицинских услуг и в целом высказал положительное отношение к планам, направленным на модернизацию отечественной медицины.


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