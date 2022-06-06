Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Созданы все условия для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН – Ерлан Кошанов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Июня 2022, 20:18
Созданы все условия для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН – Ерлан Кошанов

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов принял участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Главы парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили текущие вопросы деятельности Организации, ситуацию в сфере региональной безопасности, а также наметили планы на будущее.

В своих приветственных выступлениях на заседании Совета ПА ОДКБ участники поздравили Казахстан с успешным проведением референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал присутствующих о предварительных итогах всенародного плебисцита и поблагодарил глав парламентов государств-членов Организации за направление в Казахстан своих представителей в рамках миссии ПА ОДКБ по наблюдению за референдумом.

photo

«То, что по предварительным данным 77,2 % казахстанцев проголосовали за конституционные изменения, является наглядным подтверждением широкой общественной поддержки курса реформ нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. Я встречался с наблюдателями миссии ПА ОДКБ в Казахстане и признателен им за активное участие и объективную оценку», – подчеркнул Председатель Мажилиса.

Также спикер Мажилиса рассказал присутствующим о значимости проведенной в Казахстане конституционной реформы.

«Референдум – это ответ на широкий общественный запрос на перемены в нашей стране. Основной фокус реформ Президента, заложенных в конституционных поправках, сделан на три направления. Это укрепление системы защиты прав и свобод человека, расширение участия граждан в управлении государством, повышение транспарентности и эффективности властных институтов», – проинформировал Ерлан Кошанов.

photo

Поблагодарив армянских коллег за гостеприимство и высокую организацию мероприятия, председатель Мажилиса подчеркнул символичность проведения заседания в юбилейный год 30-летия со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летия образования ОДКБ.

«За прошедшие годы ОДКБ состоялась как действенная международная организация. Одним из ключевых направлений деятельности ОДКБ стало парламентское измерение, которое позволило системно гармонизировать национальные законодательства с учетом приоритетов Организации и развивать межпарламентское сотрудничество», – отметил Ерлан Кошанов.

Выступая по повестке дня, председатель Мажилиса высказался о высоком потенциале миротворческой деятельности Организации для обеспечения безопасности на международном и региональном уровнях.

Было особо подчеркнуто, что сегодня созданы все условия для реализации предложения о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, озвученного Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на юбилейном Саммите в прошлом году. Данный шаг позволит Организации участвовать в международных операциях по поддержанию мира под эгидой ООН.

photo

Это особенно актуально в связи с сохраняющейся сложной ситуацией в Афганистане. Учитывая это, подчеркнул Ерлан Кошанов, важным представляется укрепление зоны ответственности Организации на южных рубежах для предотвращения потенциальных угроз безопасности и недопущению проникновения на территории стран ОДКБ боевиков и приверженцев радикальных религиозных течений.

Входе визита председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном. На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества во всех сферах, в том числе на уровне парламентов двух стран.

Актуальные вопросы казахстанского-российского межпарламентского взаимодействия были рассмотрены в ходе встречи с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. Собеседники высказались за усиление совместной работы по линии профильных комитетов и групп по сотрудничеству, а также обмена опытом законодательной деятельности.

photo

Также состоялась встреча глав парламентов стран ОДКБ с Премьер-Министром Армении Николом Пашиняном.

Вопросы укрепления межпарламентского диалога были обсуждены в ходе двухсторонних встреч председателя Мажилиса Ерлана Кошанова с главами делегаций: спикером Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко, председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талантом Мамытовым и председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой.


ООН   ОДКБ   Мажилис   Армения   Сотрудничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС