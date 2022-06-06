Созданы все условия для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН – Ерлан Кошанов

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов принял участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Главы парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили текущие вопросы деятельности Организации, ситуацию в сфере региональной безопасности, а также наметили планы на будущее.

В своих приветственных выступлениях на заседании Совета ПА ОДКБ участники поздравили Казахстан с успешным проведением референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал присутствующих о предварительных итогах всенародного плебисцита и поблагодарил глав парламентов государств-членов Организации за направление в Казахстан своих представителей в рамках миссии ПА ОДКБ по наблюдению за референдумом.

«То, что по предварительным данным 77,2 % казахстанцев проголосовали за конституционные изменения, является наглядным подтверждением широкой общественной поддержки курса реформ нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. Я встречался с наблюдателями миссии ПА ОДКБ в Казахстане и признателен им за активное участие и объективную оценку», – подчеркнул Председатель Мажилиса.

Также спикер Мажилиса рассказал присутствующим о значимости проведенной в Казахстане конституционной реформы.

«Референдум – это ответ на широкий общественный запрос на перемены в нашей стране. Основной фокус реформ Президента, заложенных в конституционных поправках, сделан на три направления. Это укрепление системы защиты прав и свобод человека, расширение участия граждан в управлении государством, повышение транспарентности и эффективности властных институтов», – проинформировал Ерлан Кошанов.

Поблагодарив армянских коллег за гостеприимство и высокую организацию мероприятия, председатель Мажилиса подчеркнул символичность проведения заседания в юбилейный год 30-летия со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летия образования ОДКБ.

«За прошедшие годы ОДКБ состоялась как действенная международная организация. Одним из ключевых направлений деятельности ОДКБ стало парламентское измерение, которое позволило системно гармонизировать национальные законодательства с учетом приоритетов Организации и развивать межпарламентское сотрудничество», – отметил Ерлан Кошанов.

Выступая по повестке дня, председатель Мажилиса высказался о высоком потенциале миротворческой деятельности Организации для обеспечения безопасности на международном и региональном уровнях.

Было особо подчеркнуто, что сегодня созданы все условия для реализации предложения о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, озвученного Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на юбилейном Саммите в прошлом году. Данный шаг позволит Организации участвовать в международных операциях по поддержанию мира под эгидой ООН.

Это особенно актуально в связи с сохраняющейся сложной ситуацией в Афганистане. Учитывая это, подчеркнул Ерлан Кошанов, важным представляется укрепление зоны ответственности Организации на южных рубежах для предотвращения потенциальных угроз безопасности и недопущению проникновения на территории стран ОДКБ боевиков и приверженцев радикальных религиозных течений.

Входе визита председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном. На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества во всех сферах, в том числе на уровне парламентов двух стран.

Актуальные вопросы казахстанского-российского межпарламентского взаимодействия были рассмотрены в ходе встречи с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. Собеседники высказались за усиление совместной работы по линии профильных комитетов и групп по сотрудничеству, а также обмена опытом законодательной деятельности.

Также состоялась встреча глав парламентов стран ОДКБ с Премьер-Министром Армении Николом Пашиняном.

Вопросы укрепления межпарламентского диалога были обсуждены в ходе двухсторонних встреч председателя Мажилиса Ерлана Кошанова с главами делегаций: спикером Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко, председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талантом Мамытовым и председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой.