Создание «зерновой ОПЕК» может оказаться интересной инициативой – Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью российской газете «Комсомольская правда» высказал свое мнение по поводу идеи создания «зерновой ОПЕК» для поддержания цен на зерно, передает МИА «Казинформ».

«Россия и Казахстан входят в 10-ку мировых экспортеров пшеницы, наша доля в мировом экспорте пшеницы составляет 3%. Как известно, решения ОПЕК направлены на сдерживание объемов добычи для достижения благоприятных цен на нефть. Создание «зерновой ОПЕК» может оказаться интересной инициативой, направленной на обеспечение стабильности зернового рынка и координацию ценовой политики на зерно», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, подчеркнул Глава государства, рынок зерна имеет свою специфику. Сильное влияние на цены оказывают погодные условия и урожайность. Имеются естественные торговые ограничения, связанные с тем, что некоторые страны, включая Казахстан, не имеют прямого выхода к морю, и, соответственно, могут пострадать от введения пороговых цен. При создании подобного картеля нужно учитывать интересы небольших игроков, а также подумать, насколько создание «зерновой ОПЕК» соответствует нормам ВТО.

«Однако сама концепция, безусловно, заслуживает заинтересованного обсуждения специалистов», - отметил Глава государства.