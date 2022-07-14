14 Июля 2022 12:14

Создание регионального центра кибербезопасности обсуждают Казахстан и Израиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальная делегация из Израиля прибыла в Казахстан в рамках заседаний межправительственной комиссии двух стран. О проведенных переговорах сообщил министр туризма Израиля Йоэль Развозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Какова основная цель Вашего визита в Казахстан? Какие новые виды сотрудничества можно ожидать между нашими странами в сфере туризма и не только?

- Я приехал с официальным визитом, в рамках межправительственной комиссии. Наша официальная делегация включает и государственные ведомства, представителей бизнеса. На повестке дня было подписание соглашений в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, водоснабжение, энергетика, прямые авиасообщения. Встречи проходили на самом высоком уровне, как с Премьер-Министром РК, так и с моим коллегой Бахытом Султановым. Подписанные нами соглашения должны увеличить торговый оборот между странами. Нынешний уровень торгового оборота неплохой, но его можно значительно увеличить. В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между Казахстаном и Израилем, и нам есть чем гордиться. Есть очень много точек соприкосновения, взаимовыгодных проектов.

- Хотелось бы немного подробнее услышать о договоренностях касательно увеличения товарооборота. О каких именно сферах идет речь?

- Помимо тех сфер, которые я уже перечислил, рассматривалось направление космоса, в котором лидирует Казахстан, кибербезопасности, здравоохранения, телемедицины и т.д. Быть может, в Казахстане даже будет создан совместный региональный центр по кибербезопасности. Соглашения также предусматривают обмен опытом в разных направлениях. Отдельное слово нужно сказать о толерантности Казахстана: евреи всегда чувствовали себя в безопасности здесь. Мы очень ценим то, что во время Второй мировой войны Казахстан стал убежищем для евреев, это знает как наш народ, так и правительство. Израильтяне очень хорошо относятся к вашей стране. Мы плавно переходим к туризму, потому что с одной стороны туризм - это составляющая экономики, с другой – это люди, которые приезжают и наслаждаются достопримечательностями Казахстана. Это тоже немаловажный фактор для продолжения отношений между нашими государствами. Казахстан может стать очень хорошим направлением для израильтян, которые любят путешествовать и тратить деньги.

- Сколько казахстанцев в среднем посещают Израиль на ежегодной основе в качестве туристов и сколько приезжают для налаживания бизнеса, торговли?

- В 2019 году 5,5 тыс. казахстанцев посетили Израиль. В обратном направлении посетили Казахстан 7,1 тыс. израильтян. Потом настала пандемия, люди не летали. Для меня это очень низкие цифры, но мы обсуждали вопрос запуска прямых авиасообщений между нашими городами. Есть продвижения в этом направлении. Считаю, как только появятся прямые авиасообщения, спрос на них будет высокий.

- Как Вы оцениваете туристическую инфраструктуру Казахстана? Какие моменты нуждаются в улучшении?

- Пока мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку я был только в Нур-Султане и Алматы. Отмечу хорошие гостиницы и отличный сервис. Знаю, что здесь горный курорт и другие замечательные места, однако пока я там не был. Но, то, что я видел, высокого уровня, которым, думаю израильские туристы будут довольны.

- Насколько нам известно, сегодня получить визу в Израиль в качестве туриста не так просто. Планируются ли изменения в визовом режиме между двумя странами? Какие именно?

- Мы рассматриваем введение онлайн визы, быть может даже уже с 2023 года, что упростит процесс получения визы. Думаю, Казахстан будет в пакете тех стран, которые мы утвердим и это значительно упростит процесс.

- Вы в первый раз посещаете Нур-Султан? Что отличает этот город от других столиц мира?

- Это очень молодая столица. За относительно короткий период Казахстану удалось построить такой шикарный город с замечательными зданиями и архитектурой. Можно только восхищаться скоростью и качеством такого строительства.

- Каковы особенности развития туризма в странах с такой большой территорией, как Казахстан?

- Мне показывали презентацию в Министерстве туризма, и я вижу очень большой потенциал развития. Здесь есть все – очень много красивых мест, разные климатические условия и каждый турист может выбирать свое направление. Преимущество Казахстана именно в том, что здесь есть все.

- СМИ сообщили об 11 новых случаях заражения оспой обезьян в Вашей стране. Будут ли введены какие-то ограничения для туристов в связи с этим?

- Нет, мы не видим в этом необходимости. Даже во время пандемии мы пережили два тяжелых года, это был действительно тяжелый период для индустрии, туризма, государств в целом.

- Какова обстановка с КВИ в Израиле в настоящий момент?

- Есть небольшая волна, но в основном это легкие случаи. В Израиле очень много людей привито, есть коллективный иммунитет. Поэтому, остальные вирусы даже не хочется обсуждать, нам было достаточно последних лет.

- Спасибо за беседу!