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Создание финансовой пирамиды: дело вайнеров передали в суд Алматы

12 Декабря 2022, 20:56
Создание финансовой пирамиды: дело вайнеров передали в суд Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматы передала в суд уголовное дело в отношении вайнеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы направлено в Алмалинский районный суд Алматы по обвинению Курмангалиева А., Бурканова Р., Рахимовой Д., Ча А., Рустемова Т., Касенова С., Султанбаева Н., Шерниязова М., Туребаева М., Жармухамед Б., Мансуровых Ерлана и Ержана», - сообщили в прокуратуре Алматы.

Отмечается, что фигуранты дела Ораз А. и Саидбаев А. объявлены в международный розыск.

«В рамках дела наложены аресты на 41 недвижимое имущество, 3 автомашины, 9 банковские счета и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях. Обвинение по делу будет поддержано процессуальным прокурором», - добавили в надзорном органе.

В апреле этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на несколько месяцев.


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