Создан оперативный штаб: как в Каражале устраняют аварию на электросетях
Жители Каражала вторые сутки остаются без электричества после аварии на подстанции — без света оказались сотни домов и ключевые социальные объекты. Власти области Улытау заявляют: аварийные работы продолжаются, создан оперативный штаб, к восстановлению привлечены дополнительные силы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе Каражал 17 декабря в 09:50. Причиной стал обрыв провода линии электропередачи на подстанции, в результате чего сработала защита 35 кВ на подстанции ТОО «Оркен». Как уточнили в акимате области Улытау, повреждение связано с линией, находящейся на балансе ТОО «Вест-2001».
Аварийно-восстановительные работы велись электриками до 05:00 утра 18 декабря, что позволило частично восстановить электроснабжение. Однако по состоянию на 11:00 без света остаются 385 абонентов, из них 380 — частный жилой сектор, а также пять социальных объектов: здание акимата города, Казпочта, Дворец культуры и школа № 1.
В работах задействованы восемь электриков и четыре единицы специальной техники. Для координации действий на место выехал заместитель акима области Улытау Улантай Үсенов. С 11:00 18 декабря проводятся дополнительные отключения, необходимые для устранения причины аварии. В 12:00 по ситуации состоялось совещание Регионального оперативного штаба под председательством акима области Дастана Рыспекова.
Тем временем жители города сообщают о серьезных бытовых проблемах: большинство домов отапливаются печами, работа которых зависит от электронасосов. Из-за отсутствия света в некоторых домах уже начали замерзать и выходить из строя системы отопления.
В акимате области отметили, что для жителей организованы места для временного ночлега, а предприниматели города обеспечивают людей горячим питанием и хлебом.
По словам заместителя акима области Улантая Үсенова, собственник электросетей — ТОО «Вест-2001» — своевременно не приступил к восстановительным работам, сославшись на нехватку персонала и техники. В связи с этим был создан оперативный штаб, а к ремонту привлечены специалисты и техника с промышленных предприятий региона, включая горно-обогатительные комбинаты.
Работы по восстановлению электроснабжения в Каражале продолжаются.
