Создан оперативный штаб: как в Каражале устраняют аварию на электросетях

Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе Каражал 17 декабря в 09:50. Причиной стал обрыв провода линии электропередачи на подстанции, в результате чего сработала защита 35 кВ на подстанции ТОО «Оркен». Как уточнили в акимате области Улытау, повреждение связано с линией, находящейся на балансе ТОО «Вест-2001».

Аварийно-восстановительные работы велись электриками до 05:00 утра 18 декабря, что позволило частично восстановить электроснабжение. Однако по состоянию на 11:00 без света остаются 385 абонентов, из них 380 — частный жилой сектор, а также пять социальных объектов: здание акимата города, Казпочта, Дворец культуры и школа № 1.

Фото: акимат области Улытау

В работах задействованы восемь электриков и четыре единицы специальной техники. Для координации действий на место выехал заместитель акима области Улытау Улантай Үсенов. С 11:00 18 декабря проводятся дополнительные отключения, необходимые для устранения причины аварии. В 12:00 по ситуации состоялось совещание Регионального оперативного штаба под председательством акима области Дастана Рыспекова.

Тем временем жители города сообщают о серьезных бытовых проблемах: большинство домов отапливаются печами, работа которых зависит от электронасосов. Из-за отсутствия света в некоторых домах уже начали замерзать и выходить из строя системы отопления.

Фото: акимат области Улытау

В акимате области отметили, что для жителей организованы места для временного ночлега, а предприниматели города обеспечивают людей горячим питанием и хлебом.

Фото: акимат области Улытау

По словам заместителя акима области Улантая Үсенова, собственник электросетей — ТОО «Вест-2001» — своевременно не приступил к восстановительным работам, сославшись на нехватку персонала и техники. В связи с этим был создан оперативный штаб, а к ремонту привлечены специалисты и техника с промышленных предприятий региона, включая горно-обогатительные комбинаты.

Работы по восстановлению электроснабжения в Каражале продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области из-за непогоды более 16 тысяч абонентов остались без электричества.