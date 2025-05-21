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    11:33, 21 Май 2025 | GMT +5

    Создадут каталог казахских артефактов, находящихся за рубежом — Берик Абдигалиулы

    Директор Национального музея Берик Абдигалиулы в интервью телеканалу Jibek Joly сообщил, что началась работа по учёту казахских артефактов, находящихся за границей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Будет создан каталог казахских артефактов, находящихся за рубежом
    Фото: Дияр Бексултанов

    По словам главы музея, в настоящее время в Национальном музее насчитывается более 200 тысяч экспонатов. Ежегодно музей посещают около 600 тысяч человек. Чтобы обогатить коллекцию, планируется провести инвентаризацию казахских артефактов за рубежом.

    — В течение ближайших 5 лет мы планируем провести учёт казахских артефактов, находящихся за границей, и выпустить их каталоги. У нас есть специалисты, и мы способны это реализовать. Если найдутся спонсоры или будет государственное финансирование — организовать это возможно. Даже если мы не сможем привезти все экспонаты обратно, каждый гражданин должен иметь возможность узнать по каталогу, в какой стране какие наши реликвии находятся. Вопрос возвращения оригиналов или копий — это уже отдельная тема. Но мы обязаны их учесть. Сейчас мы приступили к этой работе, — сказал Берик Абдигалиулы в программе «Уәде».

    Ранее стало известно, что национальный музей Республики Казахстан планирует установить партнерство с реставрационным институтом в Италии.

    Теги:
    Нацмузей Археология Музеи Уәде JIBEK JOLY История Казахстана История мира Берик Абдыгалиулы
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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