Создадут каталог казахских артефактов, находящихся за рубежом — Берик Абдигалиулы

По словам главы музея, в настоящее время в Национальном музее насчитывается более 200 тысяч экспонатов. Ежегодно музей посещают около 600 тысяч человек. Чтобы обогатить коллекцию, планируется провести инвентаризацию казахских артефактов за рубежом.

— В течение ближайших 5 лет мы планируем провести учёт казахских артефактов, находящихся за границей, и выпустить их каталоги. У нас есть специалисты, и мы способны это реализовать. Если найдутся спонсоры или будет государственное финансирование — организовать это возможно. Даже если мы не сможем привезти все экспонаты обратно, каждый гражданин должен иметь возможность узнать по каталогу, в какой стране какие наши реликвии находятся. Вопрос возвращения оригиналов или копий — это уже отдельная тема. Но мы обязаны их учесть. Сейчас мы приступили к этой работе, — сказал Берик Абдигалиулы в программе «Уәде».

Ранее стало известно, что национальный музей Республики Казахстан планирует установить партнерство с реставрационным институтом в Италии.