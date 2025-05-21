Национальный музей планирует установить партнерство с реставрационным институтом в Италии

— При поддержке Министерства культуры планируется подписать соглашение с реставрационным институтом в Италии о развитии этой сферы. С 19 мая мы проводим третий музейный конгресс. В течение двух дней мы собрали около 80 реставраторов со всей страны и предоставили площадку для обсуждения актуальных вопросов в реставрации, — сообщил он в программе «Уәде».

В рамках конгресса были приглашены специалисты из Турции, России и Азербайджана, организованы мастер-классы.

— Одна из проблем наших музеев — порча ценных экспонатов при попытках их восстановить. Это сложная работа, и не каждому она под силу. Мы видим, что многие артефакты, собранные из регионов, в своё время были приняты поспешно. Сейчас мы занимаемся вопросом их правильной экспозиции, — сказал Берик Абдигалиулы.

Отметим, что накануне Указом Президента за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Республикой Казахстан группа граждан была награждена государственными наградами.

Напомним, в Национальном музее РК в Астане начался III Конгресс музеев Казахстана.