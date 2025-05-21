РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:16, 21 Май 2025 | GMT +5

    Национальный музей планирует установить партнерство с реставрационным институтом в Италии

    Директор Национального музея Берик Абдигалиулы в интервью телеканалу Jibek Joly поделился планами по развитию реставрационного дела в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Берик Абдигалиулы
    Фото: Дияр Бексултанов

    — При поддержке Министерства культуры планируется подписать соглашение с реставрационным институтом в Италии о развитии этой сферы. С 19 мая мы проводим третий музейный конгресс. В течение двух дней мы собрали около 80 реставраторов со всей страны и предоставили площадку для обсуждения актуальных вопросов в реставрации, — сообщил он в программе «Уәде».

    В рамках конгресса были приглашены специалисты из Турции, России и Азербайджана, организованы мастер-классы.

    — Одна из проблем наших музеев — порча ценных экспонатов при попытках их восстановить. Это сложная работа, и не каждому она под силу. Мы видим, что многие артефакты, собранные из регионов, в своё время были приняты поспешно. Сейчас мы занимаемся вопросом их правильной экспозиции, — сказал Берик Абдигалиулы.

    Отметим, что накануне Указом Президента за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Республикой Казахстан группа граждан была награждена государственными наградами.

    Напомним, в Национальном музее РК в Астане начался III Конгресс музеев Казахстана.

    Теги:
    Нацмузей Археология Музеи Уәде JIBEK JOLY История Казахстана
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают