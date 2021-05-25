Сою впервые посеяли в Тулькубасском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе впервые посеяли новый сорт сои, пользующийся большим спросом на мировом рынке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В случае положительного результата, в 2022 году планируется увеличить объемы производства соевых культур и возделывать их на 500-600 га.

Совместно с исполнительным директором ТОО «Юго-Западный Научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства», кандидатом сельскохозяйственных наук Г. Тастанбековой и специалистами ТОО «Барсуксай» на территории сельского округа Жаскешу на площади 2 га орошаемых земель посеяли сою с целью наблюдения и изучения.

Отмечается , что в регионе реализуется ряд новых проектов по водосбережению, сохранению, увеличению земель и повышению продуктивности. Соевые бобы пользуются большим спросом на мировом рынке. Во многих государствах потребляют эту продукцию вместо мясных блюд. В свою очередь, это также способствует увеличению плодородия почвы.