Сою впервые посеяли в Тулькубасском районе
В случае положительного результата, в 2022 году планируется увеличить объемы производства соевых культур и возделывать их на 500-600 га.
Совместно с исполнительным директором ТОО «Юго-Западный Научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства», кандидатом сельскохозяйственных наук Г. Тастанбековой и специалистами ТОО «Барсуксай» на территории сельского округа Жаскешу на площади 2 га орошаемых земель посеяли сою с целью наблюдения и изучения.
Отмечается , что в регионе реализуется ряд новых проектов по водосбережению, сохранению, увеличению земель и повышению продуктивности. Соевые бобы пользуются большим спросом на мировом рынке. Во многих государствах потребляют эту продукцию вместо мясных блюд. В свою очередь, это также способствует увеличению плодородия почвы.