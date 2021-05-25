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    14:55, 25 Май 2021 | GMT +6

    Сою впервые посеяли в Тулькубасском районе

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе впервые посеяли новый сорт сои, пользующийся большим спросом на мировом рынке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    В случае положительного результата, в 2022 году планируется увеличить объемы производства соевых культур и возделывать их на 500-600 га.

    Совместно с исполнительным директором ТОО «Юго-Западный Научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства», кандидатом сельскохозяйственных наук Г. Тастанбековой и специалистами ТОО «Барсуксай» на территории сельского округа Жаскешу на площади 2 га орошаемых земель посеяли сою с целью наблюдения и изучения.

    Отмечается , что в регионе реализуется ряд новых проектов по водосбережению, сохранению, увеличению земель и повышению продуктивности. Соевые бобы пользуются большим спросом на мировом рынке. Во многих государствах потребляют эту продукцию вместо мясных блюд. В свою очередь, это также способствует увеличению плодородия почвы.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область
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