Современный учитель постоянно стремится к саморазвитию - директор школы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Образование в Казахстане с момента обретения Независимости является одним из стратегических направлений развития страны. Государство и сейчас, спустя 30 лет, продолжает активно поддерживать молодых ученых, талантливых школьников, студентов и учителей. Повышается роль науки, возрастает актуальность получения хорошего знания. Корреспонденту МИА «Казинформ» своими мнениями о том, каким сегодня должен быть учитель и руководитель, что надо знать молодым специалистам и как меняется уровень образования в стране, поделилась директор гимназии №79 управления образования города Алматы Раиса Цай.

Раиса Андреевна Цай, учитель высшей категории. Карьеру начала после окончания филологического факультета университета в должности учителя русского языка и литературы. В сфере образования трудится уже 26 лет, а последние 5 лет работает директором школы.

- Раиса Андреевна, что для вас быть учителем, директором?

- Для меня быть учителем это любить детей, любить и хорошо знать свой предмет, непрерывно работать над собой и иметь огромный талант, быть универсальной личностью, прекрасно эрудированной, с гибким мышлением, толерантной, лояльной, требовательной, добродушной, гуманной, уметь грамотно и четко формулировать свою речь и мысли. Ведь именно на плечи педагога ложиться величайшая задача по воспитанию, образованию и становлению учеников, именно от него зависит, как проявит себя подрастающее поколение в социуме, но и влияние семейного воспитания немаловажно учитывать. Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности.

Современный директор школы – это больше, чем просто хороший педагог и администратор – это эффективный управленец, ключевая фигура в сфере образования, так как он представляет интересы государства в школе и одновременно интересы школы перед государством и обществом. Директор выстраивает взаимодействие, общение, связи между учащимися, родителями, педагогами, партнерами образовательной организации, государственными органами управления.

Современный директор школы должен иметь не только профессиональные компетенции, которые позволяют ему быть эффективным руководителем, но и личные качества, такие как стрессоустойчивость, упорство и настойчивость, уравновешенность, доброжелательное отношение к людям, уверенность в себе.

- Какие задачи вы ставите перед собой как директор школы?

- Одной из приоритетных задач сегодня это создание безопасной и комфортной среды обучения для учащихся, сотрудников школы. Эффективное управление кадрами, регулирование образовательной деятельности, материальное обеспечение классов методическими материалами и техническим оборудованием, ремонт и обслуживание помещения школы – все это необходимо выполнять и координировать директору в современных, меняющихся условиях жизни. На мой взгляд, главная задача современного директора школы – обеспечивать опережающий характер образования: ставить задачи, которые важны сегодня и станут еще более важными завтра, а также находить пути их решения, правильно выстраивать приоритеты. Такая постановка вопроса предполагает, что директор школы – это профессиональный и умелый управленец. В современных условиях конкурентной среды перед директором школы стоит непростая задача – найти экономически целесообразное направление обучения и качественно организовать образовательный процесс.

Сегодня в наши школы пришла новая система финансирования. От количества учащихся и воспитанников зависит бюджет образовательного учреждения. Чтобы привлечь детей в школу, нужно быть конкурентоспособными. При этом имеет значение абсолютно все: и уровень качества преподавания, и санитарное состояние зданий и территорий. Директор – менеджер, он обязан просчитывать на много шагов вперед, насколько экономически выгодным будет то или иное его решение, насколько оно будет эффективным. Привлечь детей в школу, рационально распределить средства и эффективно их использовать – непростая задача для руководителя. Труднее завоевать авторитет у родителей, ведь они разные, но, тем не менее, объединены общим – любовью к детям. В общении с детьми и родителями, педагогами и сотрудниками главное для директора современной школы – оставаться человеком. Директор – главный психолог в школе, в его компетенции – и подбор кадров, и сохранение атмосферы в коллективе. Умение общаться с людьми, находить необходимые компромиссы – одна из важных черт современного директора школы, ключ к успеху.

- Какое ваше самое большое достижение?

- Своими личными достижениями считаю, что сегодня я - профессионал в своей педагогической деятельности в качестве учителя русского языка и литературы, люблю свою работу, которую я выбрала по призванию, ответственный гражданин, мама двоих дочерей. В своей управленческой деятельности стремлюсь быть не только хорошим педагогом, но и эффективным менеджером.

- Каким должен быть учитель в наше время? Мы видим, что мир не стоит на месте и в нынешних реалиях важно очень быстро адаптироваться, применять новые знания…

- Современный учитель постоянно стремится к саморазвитию. Он динамичен, способен идти в ногу со временем. Он профессионал своего дела, умеет выстраивать эффективную и дружелюбную коммуникацию. Он творец, первооткрыватель детских сердец, убежденный в том, что можно отстаивать, утверждать все лучшее, что создано человечеством, а значит, воспитывать прекрасного человека. Может, стоит и следовать завету В.А. Сухомлинского: «Берегите соборы ваших душ».

- Сейчас государство уделяет особое внимание качественному образованию, помогает учителям в улучшении жилищных условий, повышается заработная плата. Улучшится ли от всего этого уровень образования в стране?

- Борьба за качество образования была ведущей задачей школы всегда. И как бы государство ни заботилось о педагогах, настоящий учитель будет давать только качественные знания. Это не зависит от размера заработной платы. Ведь стремление учителя научить ученика, чувствуя ответственность не только за его знания, но и судьбу – непреходящая ценность. Сегодня очень рада за учителей, что такая поддержка государства есть у нас, что дает стимул для дальнейшей работы преподавателей и повышение привлекательности выбора профессии «учитель» среди подрастающего поколения.

- Нам всем известно, что Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал закон «О статусе педагога». Как вы считаете, почему вопрос статуса педагога столь важен?

- Закон «О статусе педагога» - ожидаемый и востребованный обществом документ. Это начало преобразований в реформируемой сфере нашей страны, это тренд современности - установка на развитие человеческого капитала. Это настоящий прорыв в системном законодательном обеспечении развития казахстанского образования, где учитель – главная фигура. А роль учителя уникальна в человеческой цивилизации. Только подняв статус учителя, заботясь об уважении к его благородному труду, можно достичь серьезных целей. Теперь каждый будет чаще вспоминать слова великого Абая: «Самое лучшее в человеке – от Учителя».

- В этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. Учитывая ваш многолетний опыт, хочется спросить, какие изменения за эти годы произошли в системе образования страны?

- За 30 лет независимый Казахстан преуспел не только в экономике или промышленности, но и в сфере образования. Приоритетные достижения – Законы «Об образовании», «О государственной молодежной политике», «О правах ребенка в Казахстане». Еще один важный момент – привидение структуры нашей системы образования в соответствие с Международной стандартной классификацией образования. Следует отметить и разработанные учебные и образовательные программы, учебники нового поколения, создание в стране новых моделей организаций: НИШ, КИМЭП, КБТУ, введение Единого национального тестирования, вручение отличникам учебы знака «Алтын Белгi». В годы независимости внедрена Международная стипендия Президента РК «Болашак», страна стала участником Болонского процесса. Можно с уверенностью утверждать, что этими достижениями страны нужно восхищаться и гордиться.

- Как повлияла пандемия коронавируса на уровень образование детей в стране? Что лучше: онлайн-обучение или оффлайн?

- Второй год мы живем с пандемией коронавируса. Это время освоения новых цифровых педагогических технологий. А все новое интересно и школьникам, и учителям. Но, к сожалению, не все ученики смогли выдержать экзамен по организации самостоятельной работы. Результат – понизился уровень образования. Сейчас началась активная работа по устранению пробелов в знаниях. Создавая коллаборативную среду на уроке, каждый учитель помогает детям чувствовать в школе себя комфортно, уверенно и успешно осваивать новые знания. Педагог заметит даже самое маленькое продвижение ученика вперед и поддержит его успех.

Какое же обучение сегодня выбрать? То нашим детям хочется заниматься самостоятельно, то работать с учителем и одноклассниками… Конечно, важная особенность офлайн-обучения – это сообщество и живое общение, которое способствует социальному развитию и дает возможность перенимать опыт и знания у профессионалов. Поэтому для большинства школьников традиционное обучение лучше. Они выбирают его.

- Как вы относитесь к повальному увлечению детей гаджетами, смартфонами?

- Повальное увлечение детей гаджетами сегодня – это уже проблема. И хотя на эту тему проведено множество серьезных научных исследований, все равно точно никто не знает, нужно ли детей отрывать от смартфонов. А кто приучает детей к ним? Взрослые. Вот она вечная проблема детей и отцов. Просто во всем должна быть мера.

- Что посоветуете молодым учителям?

- Если пришел молодой специалист работать в школу – значит уже совершил подвиг. Теперь этот подвиг надо повторять каждый день, чтобы жизнь была наполнена колоссальным смыслом. Будьте учителем с красивой душой и добрым сердцем.

- Чего вы ждете от нынешнего учебного года? Сколько первоклассников вы приняли в этом году?

- В этом учебном году в первый класс в нашу гимназию поступило 169 первоклассников.

Жду своих дорогих учеников. Жду, как буду обсуждать с ними интересные вопросы, делать открытия, познавать жизнь – просто будем вместе дальше учиться ценить и беречь человека. Пусть этот учебный год принесет больше света, добра и мира в нашу жизнь!

- Спасибо за интервью!