Современный элеватор на 25 тысяч тонн зерна построили в Осакаровке

ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – В Осакаровке построили современный элеватор, рассчитанный на 25 тысяч тонн зерна. Хлебоприёмное предприятие будет ориентировано на Осакаровский и Нуринский районы, а также Аршалынский район Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе рабочей поездки по Осакаровскому району акиму Карагандинской области Женису Касымбеку о планах и реализации проекта рассказал директор ТОО «Сарыбел НАН» Виталий Прокоп.

«Проект элеватора был задуман 6 лет назад. Долго изучали рынок. За последние два года он основательно поменялся. Зерновые трейдеры поднимают цены. Открытие элеватора позволит сэкономить на логистике между Нуринским и Осакаровским районами 200 млн тенге. В сутки мы сможем отгружать 2 тысячи тонн. Предусмотрено хранение, сушка, приёмка, отгрузка. Построен железнодорожный тупик вместимостью 50 вагонов одновременно. Основные направления отгрузки – юг Казахстана и ближнее зарубежье», – отметил Виталий Прокоп.

Этой осенью элеватор уже начнёт приёмку зерна. Полностью его запустить планируют в июне 2022 года.

Женис Касымбек также ознакомился с ходом уборочной кампании местных крестьянских хозяйств.

По словам акима Осакаровского района Нуркена Кобжанова, уборка проходит в срок. Качество и показатели урожайности хорошие. Работы планируют закончить до 25 сентября.

В районе выращивают пшеницу, ячмень, овёс, чечевицу, картофель и масличные культуры.

Зерновых убрано уже 75,0% (281,1 тысяч гектаров), картофеля – 21,5% (85 гектаров), овощей – 71,9% (23 гектара).

Все крестьянские хозяйства участвуют в формировании областного стабилизационного фонда пшеницы и картофеля.

В Осакаровке аким области также побывал в капитально отремонтированном детско-юношеском центре «Жастар». С момента открытия здание ни разу глобально не ремонтировали. В прошлом году по программе «Ауыл – Ел бесiгi» центр привели в порядок.

Юные осакаровцы обучаются здесь графике, дизайну, 3D-моделированию и робототехнике, а также получают дополнительное образование по семи направлениям.

По госпрограмме «Нұрлы жол» в Осакаровке возводят шесть 2-этажных домов. Крышу над головой обретут 108 семей.

Аким области дал поручение не сбавлять темпов строительства и сдать жильё в срок.

Во время рабочей поездки глава региона ознакомился и с ходом ремонтных работ дорог областного значения Осакаровка – Молодёжный протяжённостью 81 км и Осакаровка – Нура (83 км). Много лет автодорога Осакаровка – Молодёжный находилась в неудовлетворительном состоянии. Работы здесь ведутся не первый год. Ремонт очередных 37 км дороги будет завершён в этом году.