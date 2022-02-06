Современную библиотеку построят в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области её в селе Шаян строят современную библиотеку. Там будут храниться больше ста тысяч единиц книг, журналы и другие печатные материалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сельская библиотека пока находится в местном доме культуры. Весь ассортимент в тесном помещении разместить там не удаётся. Большая часть книг остаётся в закромах. Новое здание планируют сдать летом.

На его строительство из республиканского бюджета выделили 330 миллионов тенге.

«Многие книги сейчас лежат в подвале Дома культуры. Их просто некуда поставить. Нет возможности всё вытащить. Поэтому сейчас ведется строительство нового здания для библиотеки на 100 тысяч книг. В августе она распахнет двери для читателей», - рассказал заведующий сектором отдела строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района Жандарбек Султанбеков.