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Современную библиотеку построят в Туркестанской области

6 Февраля 2022 15:40
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Современную библиотеку построят в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области её в селе Шаян строят современную библиотеку. Там будут храниться больше ста тысяч единиц книг, журналы и другие печатные материалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Сельская библиотека пока находится в местном доме культуры. Весь ассортимент в тесном помещении разместить там не удаётся. Большая часть книг остаётся в закромах. Новое здание планируют сдать летом.

На его строительство из республиканского бюджета выделили 330 миллионов тенге.

«Многие книги сейчас лежат в подвале Дома культуры. Их просто некуда поставить. Нет возможности всё вытащить. Поэтому сейчас ведется строительство нового здания для библиотеки на 100 тысяч книг. В августе она распахнет двери для читателей», - рассказал заведующий сектором отдела строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района Жандарбек Султанбеков.


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#Туркестанская область   #Образование   #Строительство   #Общество  
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