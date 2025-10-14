РУ
    01:02, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Современный теннисный центр открылся в Алматы

    Современный теннисный центр «Алатау»  торжественно открыли в Алматы, передает Kazinform со ссылкой на акимат города.

    теннис
    Фото: акимат Алматы

    Проект реализован при поддержке акимата города и Федерации тенниса Казахстана. Его строительство началось в 2018 году.

    Центр расположен в густонаселенном Алатауском районе и полностью соответствует международным стандартам. Здесь созданы условия для занятий профессионалов и любителей всех возрастов, работы квалифицированных тренеров, а также для проведения турниров различного уровня и категорий.

    Общая площадь нового центра превышает 5 тыс. кв. м. В его состав входят 14 кортов — 4 крытых и 4 открытых с покрытием «хард», а также 6 открытых кортов с грунтовым покрытием. Кроме того, предусмотрены тренажерный зал, медицинский кабинет, конференц-зал и административный блок.

    теннис, теннисный корт, Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На уличных кортах установлены трибуны на 150 мест, в крытых — на 100 мест. Пропускная способность спортивного объекта составляет до 500 человек в день. Особое внимание уделено развитию инклюзивного тенниса и предоставлению льготных тренировок для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды отметил значимость открытия для города.

    — Новый теннисный центр стал важным спортивным объектом для растущего района нашего города. Он послужит площадкой как для подготовки юных спортсменов, так и для проведения национальных и международных соревнований. Это не только повышает престиж Алматы в глазах мирового спортивного сообщества, но и способствует дальнейшему развитию города, — подчеркнул аким.

    В церемонии открытия также участвовали президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов и профессиональные теннисисты — участники турнира ATP 250 Almaty Open, проходящего с 11 по 19 октября на Almaty Arena: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев и Флавио Коболли.

    Спортсмены провели мастер-класс для детей и посадили деревья на территории нового центра.

    Подробнее о комплексных проектах по развитию спортивной инфраструктуры в Алматы можно прочитать здесь.

    Спорт Алматы Теннис
