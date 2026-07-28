Современный комплекс по переработке отходов начали строить в Шымкенте

В Шымкенте прошла торжественная церемония закладки капсулы на месте строительства современного комплекса по термической переработке твердых бытовых отходов с выработкой электрической энергии, передает агентство Kazinform.

В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и руководство компании «Shaanxi Construction Engineering Kazakhstan Co., Ltd».

Реализация масштабного инвестиционного проекта осуществляется во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по совершенствованию системы управления отходами, развитию экологической инфраструктуры и внедрению современных технологий переработки. Проект также реализуется в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», направленной на сохранение окружающей среды и повышение качества жизни населения.

Фото: УВП Шымкента

Отмечается, проектная мощность комплекса предусматривает переработку порядка 1000 тонн твердых бытовых отходов в сутки с выработкой до 24 МВт·ч электрической энергии. Объем прямых инвестиций составит порядка 54 млрд тенге. Строительство объекта рассчитано на период 2026–2028 годов. В рамках проекта будет создано не менее 80 постоянных рабочих мест.

Фото: УВП Шымкента

Запуск комплекса позволит значительно сократить объемы захоронения отходов, снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и внедрить современные подходы к переработке отходов с получением дополнительного энергетического ресурса. Кроме того, предусмотрено производство строительных материалов из оставшейся золы.

Фото: УВП Шымкента

Начало строительства комплекса стало практическим результатом рабочей поездки акима города в Китайскую Народную Республику в 2024 году. В рамках побратимских отношений между Шымкентом и китайским городом Сиань глава мегаполиса посетил ряд промышленных объектов и при содействии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сиань провёл переговоры с потенциальными инвесторами.

Фото: УВП Шымкента

По итогам встреч была достигнута договоренность о сотрудничестве с компанией «Shaanxi Construction Engineering», имеющей значительный опыт реализации подобных проектов. В этом же году был заключен меморандум о сотрудничестве между акиматом города и компанией, а также подписано инвестиционное соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов РК и инвестором.

Фото: УВП Шымкента