Современные Кыз Жибек и Толеген: молодожёны едут верхом из Китая в Астану

Своё путешествие молодожёны начали 8 августа из уезда Сауан, входящего в состав Тарбагатайского округа. За неполный месяц супруги преодолели более тысячи километров.

Путешественники, облачённые в национальные казахские костюмы, стремятся не только возродить исторические кочевые маршруты, но и провести параллель между традиционным образом жизни предков и современной эпохой. По их словам, это путешествие — не просто спортивный или культурный проект, а символический акт, направленный на укрепление дружеских отношений между Казахстаном и Китаем.

— Наша главная цель — показать красоту казахской культуры, традиций и национального характера, прославить силу, выносливость и стойкость кочевого народа, который веками жил в седле. Мы хотим почувствовать дух наших батыров, чьи кони сотрясали степи, и через это вдохновить молодёжь, показать пример терпения, мужества и преданности. Кроме того, мы надеемся внести пусть даже скромный, но значимый вклад в укрепление культурных связей между Казахстаном и Китаем, — рассказал Куатбек Тусипханулы.

Пара пересекла государственную границу через КПП «Хоргос», затем проехала через город Жаркент и сейчас движется в сторону Алматы. До мегаполиса им осталось преодолеть около 100 километров. После Алматы путешественники намерены пересечь бескрайние просторы Сарыарки и достичь главной цели маршрута — Астаны. Общая протяжённость путешествия составляет более 2 500 километров.

— Согласно требованиям пограничного режима, мы оставили своих лошадей на китайской стороне в Хоргосе, а на казахстанской стороне приобрели двух новых. По пути люди встречают нас с удивительным радушием: угощают, поддерживают, предлагают помощь. Конечно, путь в седле непрост — как говорится: «дорогу осилит лишь идущий». Однако поддержка, которую мы получаем от людей и через социальные сети, придаёт нам сил и вдохновения. Мы снимаем красоты природы, достопримечательности, делимся впечатлениями и выкладываем это в соцсетях. В день проезжаем около 50 километров. По нашим расчётам, чтобы добраться до Астаны, нам предстоит провести в седле ещё около месяца, — поделились супруги.

Отметим, что это путешествие — не первое дальнее странствие для Куатбека и Жайны. Ещё в 2021 году, взявшись за руки, влюблённые отправились в путешествие верхом от Синьцзяна до Пекина, преодолев около 4 000 километров за 74 дня.

