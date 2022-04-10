Советы постящимся по укреплению иммунитета в Рамазан дал санврач

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов во избежание ослабления иммунитета во время священного месяца Рамазан дал советы постящимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ергали Сыдыманов, учитывая советы диетологов, заявил, что необходимо выпивать не менее 1-1,5 литров воды, избегать соленых продуктов, вызывающих жажду, но при этом потреблять в пищу больше овощей, чтобы пополнить запасы воды в организме.

Санврач подчеркнул, что переедание во время ифтара (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан - прим. ред.) жирных блюд может нарушить обмен веществ в организме. При легкой диете полезно есть больше фруктов и ягод.

«Соблюдение этих правил поможет сохранить вашу иммунную систему, а сильная иммунная система снизит риск заражения любыми вирусными инфекциями. При этом важно помнить о простых мерах предосторожности. Следует избегать употребления консервированных продуктов, готовых и полуфабрикатов, реализуемых в неустановленных местах, например, консервы без указания дат, мест, состава», - отметил главный санврач.

В этом году священный месяц Рамазан начался 2 апреля и продлится до 1 мая.

Ранее Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы рассказал о значимости священного месяца и соблюдения поста, какие молитвы следует читать и каких правил придерживаться.