РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:08, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Совет по иностранным делам ЕС проходит в Брюсселе

    Министры иностранных дел Европейского союза собрались в Брюсселе, чтобы обсудить актуальные вопросы международной повестки, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Совет по иностранным делам ЕС проходит в Брюсселе
    Фото: Anadolu

    Совет по иностранным делам ЕС (Foreign Affairs Council, FAC) — один из ключевых конфигураций Европейского союза, где встречаются министры иностранных дел 27 стран-членов ЕС.

    Ключевые пункты повестки дня:

    • глобальный внешнеполитический обзор на 2026 год;
    • ситуация в Украине;
    • Ближний Восток — текущая ситуация (Газа, Ливан, Иран и др.);
    • кризис в Конго;
    • обмен мнениями за рабочим обедом с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

    Ранее 23 января в Брюсселе проходил неформальный саммит лидеров Евросоюза.

    Теги:
    сектор Газа Российско-украинский конфликт Ближний Восток Бельгия ЕС Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают