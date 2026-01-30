00:08, 30 Январь 2026 | GMT +5
Совет по иностранным делам ЕС проходит в Брюсселе
Министры иностранных дел Европейского союза собрались в Брюсселе, чтобы обсудить актуальные вопросы международной повестки, передает собственный корреспондент Kazinform.
Совет по иностранным делам ЕС (Foreign Affairs Council, FAC) — один из ключевых конфигураций Европейского союза, где встречаются министры иностранных дел 27 стран-членов ЕС.
Ключевые пункты повестки дня:
- глобальный внешнеполитический обзор на 2026 год;
- ситуация в Украине;
- Ближний Восток — текущая ситуация (Газа, Ливан, Иран и др.);
- кризис в Конго;
- обмен мнениями за рабочим обедом с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.
Ранее 23 января в Брюсселе проходил неформальный саммит лидеров Евросоюза.