Совет по иностранным делам ЕС проходит в Брюсселе

Совет по иностранным делам ЕС (Foreign Affairs Council, FAC) — один из ключевых конфигураций Европейского союза, где встречаются министры иностранных дел 27 стран-членов ЕС.

Ключевые пункты повестки дня:

глобальный внешнеполитический обзор на 2026 год;

ситуация в Украине;

Ближний Восток — текущая ситуация (Газа, Ливан, Иран и др.);

кризис в Конго;

обмен мнениями за рабочим обедом с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Ранее 23 января в Брюсселе проходил неформальный саммит лидеров Евросоюза.