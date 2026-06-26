Совет Европы выразил поддержку политическим реформам в Казахстане

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) принята письменная декларация «Конституционный референдум в Казахстане: новый этап реформ», в которой выражена поддержка политическим преобразованиям, инициированным в Республике Казахстан по итогам общенационального референдума, состоявшегося 15 марта 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

Автором документа выступил депутат ПАСЕ Мехмет Акалын (Турция, группа «Альянс либералов и демократов за Европу»). Декларация, подписанная 22 парламентариями, представляющими различные политические группы и национальные делегации европейских государств, характеризует референдум как важный этап институциональной трансформации Казахстана и модернизации системы государственного управления.

Депутаты ПАСЕ приветствуют цели конституционных реформ, включая переход к более сбалансированной модели управления, укрепление механизмов подотчетности, расширение доступа к конституционному правосудию и усиление гарантий защиты прав человека.

В декларации также отмечается конструктивный диалог между Казахстаном и Советом Европы в рамках действующих механизмов сотрудничества, направленный на обмен опытом в сферах конституционного развития, верховенства права и защиты прав человека.

Кроме того, парламентарии выражают готовность поддерживать дальнейшие усилия страны по укреплению демократического управления и верховенства закона, признавая Казахстан надежным партнером в Евразийском регионе.

Ранее Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал подписание Президентом Казахстана ряда конституционных законов, отметив, что этот шаг завершает второй этап конституционной реформы в Казахстане.