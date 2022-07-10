10 Июля 2022 11:29

Совершивших разбойное нападение на игротеку двух парней задержали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области по «горячим следам» раскрыли разбойное нападение на одну из игротек в городе Туркестане. Об этом рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Курманбек Сахов, передает МИА «Казинформ».

7 июля 2022 года, около 4:58 часов утра, на пульт 102 обратилась кассир одного из игровых клубов, расположенного в областном центре. По словам потерпевшей молодой девушки, неизвестные лица в масках совершили разбойное нападение на игротеку. То есть, двое мужчин в масках и с неустановленным оружием проникли в помещение и стали угрожать физической расправой в случае невыполнения требований. Затем молодые люди взломали кассовый ящик игротеки, забрали 350 тыс. тенге и скрылись.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части второй статьи 192 УК РК «Разбой».

В целях раскрытия преступления и задержания подозреваемых полицейские создали специальную оперативно-следственную группу из числа опытных сотрудников управления криминальной полиции и УП города Туркестана. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий и опросили возможных очевидцев. Тщательно изучили камеры видеонаблюдения.

«В результате всесторонних оперативно-розыскных мероприятий в течение двух дней мы установили и задержали в качестве подозреваемых двух жителей областного центра.

В ходе расследования молодые люди признались в совершении преступления и пояснили, что потратили похищенные деньги на собственные нужды», - сообщил Курманбек Сахов.

Кроме того, выяснилось, что один из подозреваемых заранее приобрел игрушечный пистолет на одном из городских рынков. А после совершения разбойного нападения выкинул его в туалет. Игрушечный пистолет изъят полицейскими в качестве вещественного доказательства.

«В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Выясняются все обстоятельства и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия», - резюмировал полковник полиции К. Сахов.



