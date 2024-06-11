Совбез ООН одобрил инициированную США резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Совет Безопасности ООН в понедельник поддержал предложение президента Джо Байдена о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и призвал палестинскую группировку принять соглашение, направленное на прекращение войны, длящейся вот уже 8 месяцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В резолюции приветствуется предложение о трехэтапном прекращении огня, объявленное президентом США Джо Байденом в прошлом месяце, которое призывает к первоначальному шестинедельному прекращению огня и обмену некоторых израильских пленников, содержащихся в секторе Газа, на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Второй этап будет включать постоянное прекращение огня и освобождение оставшихся пленников. Третий этап будет включать в себя усилия по восстановлению сектора Газа.

NEWS: UN Security Council adopts resolution calling for full & immediate ceasefire in Gaza.



The resolution also calls for the immediate, unconditional release of all hostages. https://t.co/pJSWyktS2v pic.twitter.com/sl2kvTKy8a — United Nations (@UN) June 10, 2024

Резолюция приветствует новое предложение о прекращении огня, заявляет, что Израиль принял его, и призывает ХАМАС, который первоначально заявил, что рассматривает это предложение «положительно», принять трехэтапный план.

Резолюция СБ ООН «настоятельно призывает обе стороны полностью выполнить его условия без промедления и без каких-либо условий».

ХАМАС поприветствовал принятие проекта резолюции, и заявил, что готов сотрудничать с посредниками в реализации принципов плана, «которые соответствуют требованиям нашего народа и сопротивления».

Россия воздержалась при голосовании в ООН, а остальные 14 членов Совета Безопасности проголосовали за резолюцию.

Постоянный представитель России сообщил Совету после голосования, что нет ясности относительно того, под чем именно подписался Израиль в резолюции, в результате чего слишком много вопросов остается без ответа, чтобы Москва могла предложить свою поддержку, сообщает UN News.

- Сегодня мы проголосовали за мир, — заявила совету после голосования посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Алжир, единственное арабское государство в СБ ООН, также поддержал резолюцию.

- Мы считаем, что она может стать шагом вперед к немедленному и прочному прекращению огня, - заявил посол Алжира в ООН Амар Бенджама. — Это дает палестинцам проблеск надежды. Пришло время остановить убийства.

UN Security Council Adopts resolution on ceasefire, hostage release in #Gaza.



Our story➡️https://t.co/4kEZNA5gYV pic.twitter.com/chNay7aU0d — UN News (@UN_News_Centre) June 10, 2024

В резолюции также подробно описывается это предложение и указывается, что «если переговоры на первом этапе займут более шести недель, прекращение огня все равно будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются переговоры».

Президент Байден охарактеризовал сделку как «не просто прекращение огня, которое неизбежно будет хрупким и временным», но и как соглашение, которое обеспечит «долговременное окончание войны».

Он добавил, что условия сделки были переданы Катаром руководству ХАМАС.