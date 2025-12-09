Соцсеть X лишила Еврокомиссию возможности размещать рекламу

Об этом сообщил директор по продуктам компаии Х Никита Бир.

По его утверждению, Еврокомиссия в своем аккаунте нарушила правила соцсети, чтобы повысить рейтинг своего сообщения о 120-миллионном штрафе в отношении X.

— Размещение ссылки с целью «искусственно увеличить ее охват» вводит пользователей в заблуждение, «заставляя их думать, что это видео», — написал Бир.

К своему посту о том, что Х будет оштрафован за несоответствие европейскому закону «О цифровых услугах» Европейская комиссия прикрепила видеоролик, при нажатии на который пользователь автоматически переадресовывался на страницу с пресс-релизом на соответствующую тему на сайте Еврокомиссии. Удаление рекламного аккаунта лишает Еврокомиссию возможность увеличивать охват публикаций путем оплаченного показа их большему числу пользователей.

Штраф в 120 миллионов евро

Несколько дней назад ЕС впервые наложил штраф на американскую технологическую компанию в рамках закона о цифровых услугах, наказав X за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов.

— Наша цель — обеспечить соблюдение нашего цифрового законодательства, — подчеркнула вице-председательница Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета и безопасности Хенна Вирккунен.

В центре расследования — синяя галочка, ранее использовавшаяся для бесплатного обозначения официальных аккаунтов, но теперь продаваемая за 7 евро в месяц, которая рискует ввести пользователей в заблуждение относительно достоверности личных данных.

Еврокомиссия заявила, что в новых настройках X аккаунт с галочкой может не означать реального пользователя, а быть ботом. В результате она решила наложить финансовый штраф за нарушение правил DSA ЕС.

Во-вторых, ЕК установила, что X не соблюдает обязательство по прозрачности рекламы на платформах социальных сетей, размывая грань между рекламой и контентом, который может привести к финансовому мошенничеству для пользователей.

Еврокомиссия дала X 60 дней для принятия мер по исправлению нарушений, касающихся «синей галочки» и 90 дней — на решение вопросов прозрачности рекламы и предоставления доступа к данным. Комментируя это решение, Илон Маск назвал его «чушью» и призвал «упразднить» Европейский Союз.

Расследование в отношении X началось в 2023 году. Летом 2024 года Еврокомиссия заявила, что соцсеть нарушает ряд статей закона о цифровых услугах ЕС. В Евросоюзе ведутся и другие расследования в отношении сервиса микроблогов. Среди прочего они касаются мер, которые X принимает против распространения незаконного контента и манипулирования информацией.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пообещала новые штрафы после санкций против X.