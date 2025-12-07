Еврокомиссия пообещала новые штрафы после санкций против X

Еврокомиссия намерена в ближайшие месяцы завершить несколько расследований против крупных технологических компаний и вынести новые решения о штрафах после санкций в отношении соцсети X на 120 миллионов евро. Об этом заявила журналистам вице-председатель ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

— По большинству расследований мы уже опубликовали предварительные выводы, и следующим шагом будет побуждение этих онлайн-платформ к соблюдению наших правил, — заявила она.

Если компании не выполнят требования, последует «решение о несоблюдении», которое может включать штраф, предупредила еврокомиссар.

5 декабря Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро. Это первый штраф, назначенный за нарушение положений закона о цифровых услугах, который вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года.

По утверждению европейского регулятора, соцсеть разрабатывает и использует интерфейс для верифицированных аккаунтов с «синей галочкой» некорректным образом. В результате пользователи могут усомниться в подлинности профилей и достоверности публикуемого контента.

Кроме того, сервис микроблогов не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступ к данным общего пользования.

Еврокомиссия дала X 60 дней на исправление нарушений, касающихся «синей галочки», и 90 дней на решение вопросов прозрачности рекламы и предоставления доступа к данным.

После штрафа Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз.