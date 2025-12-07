Еврокомиссия пообещала новые штрафы после санкций против X
Комментируя решение Еврокомиссии оштрафовать сеть X, вице-председатель ЕК по вопросам технологического суверенитета заявила, что в ближайшие месяцы будет принято еще больше решений, передает агентство Kazinform.
Еврокомиссия намерена в ближайшие месяцы завершить несколько расследований против крупных технологических компаний и вынести новые решения о штрафах после санкций в отношении соцсети X на 120 миллионов евро. Об этом заявила журналистам вице-председатель ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.
— По большинству расследований мы уже опубликовали предварительные выводы, и следующим шагом будет побуждение этих онлайн-платформ к соблюдению наших правил, — заявила она.
Если компании не выполнят требования, последует «решение о несоблюдении», которое может включать штраф, предупредила еврокомиссар.
5 декабря Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро. Это первый штраф, назначенный за нарушение положений закона о цифровых услугах, который вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года.
По утверждению европейского регулятора, соцсеть разрабатывает и использует интерфейс для верифицированных аккаунтов с «синей галочкой» некорректным образом. В результате пользователи могут усомниться в подлинности профилей и достоверности публикуемого контента.
Кроме того, сервис микроблогов не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступ к данным общего пользования.
Еврокомиссия дала X 60 дней на исправление нарушений, касающихся «синей галочки», и 90 дней на решение вопросов прозрачности рекламы и предоставления доступа к данным.
После штрафа Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз.