    01:05, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Илон Маск заявил, что Евросоюз нужно ликвидировать

    Владелец соцсети X Илон Маск призвал устранить Европейский союз, передает агентство Kazinform.

    Маск призвал ликвидировать Евросоюз после штрафа для X на 120 млн евро
    Фото: Pexels

    Илон Маск заявил о необходимости ликвидации Евросоюза и возвращения суверенитета отдельным странам после того, как Еврокомиссия оштрафовала его соцсеть X на 120 миллионов евро.

    — ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих граждан, — написал он в сети Х.

    Заявление последовало после того, как официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе о штрафе для платформы X в размере 120 миллионов евро.

    В июле Еврокомиссия уведомила представителей соцсети о нарушении закона о цифровых услугах (DSA). Нарушения касались прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным. Компании пригрозили штрафами до шести процентов от годового оборота, если она не устранит проблемы.

    Ранее мы писали, что Илон Маск планирует переименовать платформу Grokipedia.

    Анастасия Палагутина
