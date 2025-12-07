Илон Маск заявил, что Евросоюз нужно ликвидировать

Илон Маск заявил о необходимости ликвидации Евросоюза и возвращения суверенитета отдельным странам после того, как Еврокомиссия оштрафовала его соцсеть X на 120 миллионов евро.

— ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих граждан, — написал он в сети Х.

Заявление последовало после того, как официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе о штрафе для платформы X в размере 120 миллионов евро.

В июле Еврокомиссия уведомила представителей соцсети о нарушении закона о цифровых услугах (DSA). Нарушения касались прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным. Компании пригрозили штрафами до шести процентов от годового оборота, если она не устранит проблемы.

