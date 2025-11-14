РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:51, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Илон Маск планирует переименовать платформу Grokipedia

    Технологический миллиардер Илон Маск сообщил о планах переименовать свой новый проект Грокипедия (Grokipedia), как только он станет «достаточно хорошим», передает агентство Kazinform.

    From Grokipedia to Galaxy-Wide Wisdom: Elon Musk to rename new platform
    Фото: Canva

    — Когда Grokipedia станет достаточно хорошей (до этого еще далеко), мы сменим название на Encyclopedia Galactica, — написал Маск в своем посте в X.

    Платформа, запущенная как альтернатива Википедии, стартовала с 885 279 статей, сгенерированных искусственным интеллектом Grok, при этом записи проходят «фактчекинг» системой, а пользователи могут оставлять лишь предложения по улучшению контента.

    — Это будет открытый источник, конденсирующий все знания, включая аудио, изображения и видео, — добавил Маск, приглашая пользователей помочь создать «научно-фантастическую версию Александрийской библиотеки».

    Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

    Ранее мы писали, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск запустил «Грокипедию» — конкурента энциклопедии «Википедия».

    Сайт с открытым исходным кодом будет использовать искусственный интеллект для автоматического исправления ошибок и поможет гарантировать точность и достоверность контента.

    Теги:
    Наука Илон Маск Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
    Сейчас читают