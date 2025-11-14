Илон Маск планирует переименовать платформу Grokipedia

— Когда Grokipedia станет достаточно хорошей (до этого еще далеко), мы сменим название на Encyclopedia Galactica, — написал Маск в своем посте в X.

Платформа, запущенная как альтернатива Википедии, стартовала с 885 279 статей, сгенерированных искусственным интеллектом Grok, при этом записи проходят «фактчекинг» системой, а пользователи могут оставлять лишь предложения по улучшению контента.

— Это будет открытый источник, конденсирующий все знания, включая аудио, изображения и видео, — добавил Маск, приглашая пользователей помочь создать «научно-фантастическую версию Александрийской библиотеки».

Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

Ранее мы писали, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск запустил «Грокипедию» — конкурента энциклопедии «Википедия».

Сайт с открытым исходным кодом будет использовать искусственный интеллект для автоматического исправления ошибок и поможет гарантировать точность и достоверность контента.