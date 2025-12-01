Социальное развитие сел: в области Абай открывают новые спортивные и медицинские объекты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что ситуацию на селе необходимо кардинально улучшать за счет системной работы и укрепления инфраструктуры.

Очередные позитивные изменения произошли в районе Мақаншы и Урджарском районе, где в ходе рабочих поездок акима области Берика Уали были введены в эксплуатацию новые спортивные и медицинские объекты, а также решены многолетние инфраструктурные вопросы.

Фото: акимат области Абай

Одним из значимых событий стало открытие современного спортивного модуля в селе Карабулак района Мақаншы. В населённом пункте проживают 1569 человек, из которых 230 школьников регулярно занимаются спортом. Новый спортивный объект создал дополнительные возможности для занятий физической культурой и развития массового спорта среди сельской молодежи.

В селе активно развиваются национальные и олимпийские виды спорта: казахской борьбой занимаются 42 человека, аударыспаком - 26 спортсменов, функционируют мини-футбольная площадка и филиал школы борьбы. Воспитанники демонстрируют высокие результаты, увеличивается число победителей районных и областных соревнований по дзюдо.

Фото: акимат области Абай

Одноэтажное здание спортивного модуля включает просторный игровой зал площадью 800 квадратных метров и рассчитано на одновременное пребывание до 120 человек. Объект был построен за счет частного инвестора на основе оффтейк-соглашения и завершён в четвертом квартале текущего года.

Выступая на церемонии открытия, аким области подчеркнул социальную значимость объекта и отметил, что развитие спорта напрямую связано со здоровьем нации. По его словам, в области Абай сегодня функционируют 610 спортивных объектов, а число жителей, систематически занимающихся спортом, ежегодно растет.

Фото: акимат области Абай

В рамках поездки глава региона также посетил село Бекет района Мақаншы, где была полностью завершена реализация проекта по строительству системы централизованного водоснабжения. В рамках проекта по шести улицам проложены водопроводные сети, пробурены две скважины глубиной 120 метров, установлены резервуары, насосная станция, дизельный генератор и трансформаторная подстанция. К системе подключены 96 дворов. Новая инфраструктура значительно улучшила условия жизни жителей села.

Фото: акимат области Абай

Жители отмечают, что для села это стало по-настоящему долгожданным событием.

- Мы живем в Бекете с 1979 года. Раньше приходилось носить воду, сегодня в каждом доме есть водоснабжение. За последние годы у нас появились детская площадка, фельдшерско-акушерский пункт, заасфальтированы улицы. Сейчас мы ничем не уступаем городу, - говорит жительница села Адина Амиржанова.

Значимым событием для жителей приграничного района Маканшы стало завершение строительства и открытие врачебной амбулатории, объект которой более 27 лет оставался долгостроем. Медицинское учреждение введено в эксплуатацию в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» и оснащено современным оборудованием. В трехэтажном здании размещены дневной стационар на 15 коек, амбулатория на 100 посещений в смену, лаборатория, женская консультация, стоматологический, хирургический и гинекологический кабинеты.

Аким области отметил, что развитие системы здравоохранения и модернизация медицинской инфраструктуры находятся на постоянном контроле. В частности, принято решение о капитальном ремонте главного корпуса районной больницы Маканшы, который не обновлялся с 1976 года. Работы планируется завершить в следующем году.

Фото: акимат области Абай

Параллельно в Урджарском районе открылась врачебная амбулатория с дневным стационаром на 10 коек, рассчитанная на приём 50 пациентов. Медицинский объект также построен в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» и ориентирован на оказание качественной первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Сегодня в Урджарском районе наряду с центральной районной больницей работают фельдшерско-акушерские и медицинские пункты, а в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» завершено строительство медицинских объектов еще в семи населенных пунктах.

В целом по области Абай в прошлом году было построено 65 объектов первичной медико-санитарной помощи, а в текущем году на укрепление материально-технической базы здравоохранения направлено 6,9 млрд тенге.

Реализация социальных проектов в сельских районах, строительство спортивных и медицинских объектов, а также развитие инженерной инфраструктуры свидетельствуют о последовательной работе по повышению уровня жизни населения и устойчивому развитию сельских территорий области Абай.