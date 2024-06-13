Социальные облигации успешно разместило АО «Фонд развития промышленности» на бирже AIX при поддержке ЦЗФ МФЦА

АО «Фонд развития промышленности» (входит в группу АО «НУХ «Байтерек»), успешно осуществило дебютный выпуск социальных облигаций сроком обращения 3 года на бирже AIX, передает агентство Kazinform

Привлеченные в рамках выпуска средства будут направлены на покупку машин скорой помощи для дальнейшего предоставления акиматам Акмолинской и Кызылординской областей, с целью улучшения социальной инфраструктуры и повышению качества медицинской помощи в регионе.

Процесс выпуска социальных облигаций был осуществлен в строгом соответствии с принципами социальных облигаций, установленными Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Внешняя оценка в формате «Мнения второй стороны» предоставлена Центром зеленых финансов МФЦА, подтверждая соответствие данного размещения высоким стандартам устойчивого финансирования.

- Наше дебютное размещение на бирже AIX подтверждает стремление Фонда к развитию социально ответственных инвестиций. Средства, привлеченные в ходе данного выпуска, будут направлены на улучшение медицинской инфраструктуры в Акмолинской и Кызылординской областях, что в свою очередь повысит качество жизни граждан, - отметила заместитель председателя Правления АО «Фонд развития промышленности» Ибрашева Жанар Шатырхановна.

Согласно предоставленной внешней оценке, Фонд развития промышленности демонстрирует отличный уровень управления, распределения привлеченных средств, отбора проектов, качества управления привлеченными средствами, отчетности и раскрытия информации о реализуемых проектах, имеющих социальные значение.

Отмечается, АО «Фонд развития промышленности» является дочерней организацией АО «Банк Развития Казахстана» и входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», с кредитным рейтингом Ва1 (Moody’s). Деятельность Фонда направлена на поддержку отечественных предприятий и развитие обрабатывающей промышленности путем финансирования проектов с высоким социально-экономическим эффектом.