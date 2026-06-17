Социальные объекты в Алматы наказали за отсутствие безбарьерной среды

В Алматы с начала года проведено 45 проверок объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для лиц с инвалидностью, передает агентство Kazinform.

Как сообщил глава департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Мурат Муратбеков на брифинге региональной службы коммуникаций, особое внимание уделялось учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также государственным и коммерческим объектам.

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Он отметил, что в городе проживает порядка 60 тысяч лиц с инвалидностью и обеспечение доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры является одним из ключевых направлений государственной социальной политики и важным показателем уровня развития общества.

В ходе проверок специалисты оценивали наличие пандусов и подъемных устройств, доступность входных групп, санитарно-гигиенических помещений, кнопок вызова персонала, тактильных указателей, парковочных мест, а также адаптацию информации для людей с нарушениями зрения и слуха.

По итогам мероприятий 32 объектам выданы предписания об устранении нарушений, шесть субъектов привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 2 млн 76 тысяч тенге.



При этом, как отметил спикер, основная задача ведомства заключается не в применении штрафных санкций, а в устранении существующих барьеров и обеспечении реального доступа граждан к необходимым услугам.

Законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований по обеспечению доступности объектов для лиц с инвалидностью. Размер штрафов варьируется от 50 до 400 месячных расчетных показателей в зависимости от категории нарушителя. При повторном нарушении в течение года суммы взысканий значительно увеличиваются.

В департаменте подчеркнули, что в случае неисполнения выданных предписаний проводятся контрольные проверки и принимаются дополнительные меры реагирования в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Алматы ужесточат контроль доступности новостроек для лиц с инвалидностью.