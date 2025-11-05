РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:47, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сотрудницу полиции уволили после ДТП в Талдыкоргане

    В Талдыкоргане 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля. Пострадавшая с множественными травмами была доставлена в многопрофильную больницу города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    По информации областного департамента полиции, ДТП произошло 2 ноября на пересечении улиц Мустафа Озтурка и Оракты Батыра. За рулем автомобиля Toyota находилась сотрудница следственного отдела городского управления полиции.

    По предварительным данным, транспортное средство допустило столкновение с автомобилем Aito M9, в ходе которого пострадала пожилая женщина.

    Как сообщили в полиции, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

     — Сотрудница, находившаяся за рулем, уволена из органов внутренних дел, — отметили в пресс-службе ДП области Жетысу.

    Расследование уголовного дела продолжается.

    Ранее сообщалось, что севшая за руль в нетрезвом виде судья задержана в Астане.

    Теги:
    МВД РК ДТП Полиция Область Жетысу
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают