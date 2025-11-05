Сотрудницу полиции уволили после ДТП в Талдыкоргане

По информации областного департамента полиции, ДТП произошло 2 ноября на пересечении улиц Мустафа Озтурка и Оракты Батыра. За рулем автомобиля Toyota находилась сотрудница следственного отдела городского управления полиции.

По предварительным данным, транспортное средство допустило столкновение с автомобилем Aito M9, в ходе которого пострадала пожилая женщина.

Как сообщили в полиции, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

— Сотрудница, находившаяся за рулем, уволена из органов внутренних дел, — отметили в пресс-службе ДП области Жетысу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что севшая за руль в нетрезвом виде судья задержана в Астане.