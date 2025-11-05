Сотрудницу полиции уволили после ДТП в Талдыкоргане
В Талдыкоргане 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля. Пострадавшая с множественными травмами была доставлена в многопрофильную больницу города, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации областного департамента полиции, ДТП произошло 2 ноября на пересечении улиц Мустафа Озтурка и Оракты Батыра. За рулем автомобиля Toyota находилась сотрудница следственного отдела городского управления полиции.
По предварительным данным, транспортное средство допустило столкновение с автомобилем Aito M9, в ходе которого пострадала пожилая женщина.
Как сообщили в полиции, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы.
— Сотрудница, находившаяся за рулем, уволена из органов внутренних дел, — отметили в пресс-службе ДП области Жетысу.
Расследование уголовного дела продолжается.
