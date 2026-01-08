Сотрудников Судебной администрации Астаны проверяют на увлечение азартными играми

Спикер отметил, что в ведомстве на постоянной основе проводятся проверки на предмет участия сотрудников в азартных играх, что запрещено для госслужащих законодательством Казахстана. В случае выявления таких фактов виновные будут наказываться вплоть до увольнения.

Как сообщил Е.Жумаксанов, с 1 июля прошлого года ужесточились требования при приеме на работу в департамент. В целях исключения какого-либо влияния на прием претенденты на вакантные места проходят четырехэтапную процедуру отбора, причем первые три этапа проходят вне поля зрения департамента — эти этапы зашифрованы Агентством по делам государственной службы. На четвертом этапе проводится собеседование.

Напомним, в октябре прошлого года Агентство по финансовому мониторингу обратилось к казахстанцам с предупреждением о росте случаев телефонного и онлайн-мошенничества, при которых злоумышленники используют имя Агентства.



