Сотрудники ТРК Президента получили ключи от квартир от имени Главы государства

Торжественная церемония вручения состоялась в Астане. Сертификаты и ключи от квартир от имени Главы государства журналистам вручил Советник — Пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Поздравляя представителей медиасферы с профессиональным праздником, он напомнил, что по инициативе Президента с 2019 года 28 июня официально отмечается как День работников средств массовой информации.

— Сегодня в преддверии профессионального праздника мы собрались по очень приятному поводу. Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег, работающих в печатных изданиях, на радио, телевидении и в электронных СМИ, с профессиональным праздником, — сказал Айбек Смадияров.

Он отметил, что инициатива Президента по обеспечению работников СМИ жильем реализуется уже четвертый год подряд.

— По поручению Главы государства квартиры получают представители сферы культуры, здравоохранения, молодые ученые. Работники средств массовой информации также не остаются без внимания. Особенностью нынешнего года стало то, что жилье предоставляется не только в Астане, но и в Алматы, а также во всех регионах страны. Главная цель — поддержка региональной журналистики и улучшение социальных условий работников СМИ, — подчеркнул он.

По словам Айбека Смадиярова, при отборе приоритет отдавался тем, кто действительно нуждается в жилье. Почти половину получателей составили представители технического и младшего административного персонала. Кроме того, особое внимание уделено сотрудникам региональных изданий.

— К профессиональному празднику жильем будут обеспечены сотрудники десяти областных газет. Поддержку получили также работники частных изданий, в том числе из отдаленных районов, — сообщил пресс-секретарь Президента.

Отметим, что среди сотрудников Телерадиокомплекса Президента РК сертификаты на квартиры получили:

шеф-редактор службы информационно-аналитических программ телеканала «Jibek Joly/Silk Way» Гульжазира Матенова;

исполнительный продюсер службы производства контента телеканала «Jibek Joly/Silk Way» Гульжайна Алтынбекова;

старший аналитик казахской редакции МИА «Қазақпарат» — «Казинформ» Бакытжан Ербасов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Кроме того, ключи получили: сотрудники национального телеканала Qazaqstan, АО «Агентство «Хабар», АО «Qazcontent», Службы центральных коммуникаций при Президенте, телеканала «Евразия», ТОО «Казмедиа», 7 канала, а также газет Egemen Qazaqstan, «Казахстанская правда», «Астана ақшамы».

Накануне, выступая на церемонии награждения работников СМИ, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях. В нынешнем году по всей стране жилье получат 66 работников информационной сферы.