Сотрудники скорой помощи Казахстана будут обеспечены видеорегистраторами

— Для предотвращения различных происшествий мы совместно с Министерством внутренних дел разработали план. В рамках этого плана открыли около 150 полицейских постов в приемных отделениях. Кроме того, устанавливаем камеры в стационарах. Камеры подключены к оперативному управлению полиции. Помимо этого, мы оборудовали тревожными кнопками приемные отделения 600 медицинских организаций. Это позволяет своевременно принимать необходимые превентивные меры, — отметил вице-министр.

По его словам, в этом году сотрудники скорой помощи в Алматы и Астане были обеспечены видеорегистраторами.

— В результате количество инцидентов снизилось на 90 процентов. Совместно с «Казахтелекомом» планируем распространить эту практику на всю страну и оснастить видеорегистраторами всех сотрудников скорой помощи, — сказал Тимур Сулейменов.

Ранее мы писали о том, что 11 медицинских объектов планируется построить в Астане в ближайшие три года.





