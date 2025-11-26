РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:06, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сотрудники скорой помощи Казахстана будут обеспечены видеорегистраторами

    Оснащение видеорегистраторами сотрудников скорой помощи в Алматы и Астане позволило сократить количество инцидентов на 90%. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: акимат Астаны

    — Для предотвращения различных происшествий мы совместно с Министерством внутренних дел разработали план. В рамках этого плана открыли около 150 полицейских постов в приемных отделениях. Кроме того, устанавливаем камеры в стационарах. Камеры подключены к оперативному управлению полиции. Помимо этого, мы оборудовали тревожными кнопками приемные отделения 600 медицинских организаций. Это позволяет своевременно принимать необходимые превентивные меры, — отметил вице-министр.

    По его словам, в этом году сотрудники скорой помощи в Алматы и Астане были обеспечены видеорегистраторами.

    — В результате количество инцидентов снизилось на 90 процентов. Совместно с «Казахтелекомом» планируем распространить эту практику на всю страну и оснастить видеорегистраторами всех сотрудников скорой помощи, — сказал Тимур Сулейменов.

    Ранее мы писали о том, что 11 медицинских объектов планируется построить в Астане в ближайшие три года. 



    Данира Искакова
