Сотрудники отбили попытку взыскать с них 21,8 млн тенге в Жамбылской области
Специалистам системы образования расширили обязанности и повысили выплаты, однако после аудита попытались вернуть деньги в бюджет. В суде работники доказали законность надбавок, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
Ситуация началась еще в 2021 году. Тогда руководитель районного отдела образования поручил расширить функционал бухгалтерам, экономистам и делопроизводителям. Работы у них стало больше, поэтому сотрудникам установили надбавки — 50% от оклада.
Все изменилось после аудиторской проверки, проведенной в 2023 году. Аудиторы потребовали вернуть в бюджет 21,8 млн тенге, посчитав, что эти надбавки начислены неправильно. На основании предписания отдел образования издал приказ, по которому всю сумму решили взыскать с работников централизованной бухгалтерии.
Сотрудники не согласились и обратились в суд. Во время разбирательства выяснилось, что дополнительные выплаты были назначены на законных основаниях — на основании Трудового кодекса, коллективного договора и внутренних документов работодателя.
Суд указал, что эти деньги являются частью заработной платы, а по статье 960 Гражданского кодекса их нельзя требовать назад, если сами работники не действовали недобросовестно. Никаких нарушений со стороны специалистов установлено не было.
В итоге иск 36 сотрудников удовлетворили, и требование вернуть надбавки признали необоснованным.
