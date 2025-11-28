Сотрудники отбили попытку взыскать с них 21,8 млн тенге в Жамбылской области

Ситуация началась еще в 2021 году. Тогда руководитель районного отдела образования поручил расширить функционал бухгалтерам, экономистам и делопроизводителям. Работы у них стало больше, поэтому сотрудникам установили надбавки — 50% от оклада.

Все изменилось после аудиторской проверки, проведенной в 2023 году. Аудиторы потребовали вернуть в бюджет 21,8 млн тенге, посчитав, что эти надбавки начислены неправильно. На основании предписания отдел образования издал приказ, по которому всю сумму решили взыскать с работников централизованной бухгалтерии.

Сотрудники не согласились и обратились в суд. Во время разбирательства выяснилось, что дополнительные выплаты были назначены на законных основаниях — на основании Трудового кодекса, коллективного договора и внутренних документов работодателя.

Суд указал, что эти деньги являются частью заработной платы, а по статье 960 Гражданского кодекса их нельзя требовать назад, если сами работники не действовали недобросовестно. Никаких нарушений со стороны специалистов установлено не было.

В итоге иск 36 сотрудников удовлетворили, и требование вернуть надбавки признали необоснованным.

Ранее Жамбылский областной Казахский драматический театр пытался взыскать 6 млн тенге с работников.

Суд Тараза обязал заемщика погасить более 10 млн тенге долга перед банком.