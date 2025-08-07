В Жамбылской области театр пытался взыскать 6 млн тенге с работников

Таразский городской суд рассмотрел иск Жамбылского областного Казахского драматического театра к шести сотрудникам. Работодатель требовал взыскать с них 6,2 миллиона тенге, выплаченные в качестве заработной платы в 2021–2023 годах.

Как сообщили в пресс-службе суда, основанием для иска стали результаты аудиторской проверки, согласно которым выплаты были произведены необоснованно. В свою очередь, работники театра заявили, что размеры их окладов были утверждены управлением культуры и развития языков акимата области в рамках штатного расписания. Они подчеркнули, что не участвовали в расчете заработной платы и добросовестно исполняли свои обязанности.

– В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 960 Гражданского кодекса, излишне выплаченные суммы не подлежат возврату, если они получены без злого умысла и при отсутствии вины работника, – пояснили в суде.

Суд установил, что все ответчики находились в трудовых отношениях с театром, а спорные суммы являлись частью их официальной заработной платы, начисленной за фактически отработанное время. Доводы работодателя о нарушении бюджетного законодательства суд не признал достаточными для взыскания.

Решением городского суда в удовлетворении иска было отказано. Жамбылский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение без изменения.

