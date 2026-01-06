Сотрудники музея Лувра возобновляют забастовку

Профсоюзы считают недостаточными предложения министерства культуры Франции по улучшению условий их труда.

15 декабря 2025 года 400 сотрудников на собрании в музее единогласно решили провести однодневную забастовку. Некоторые из них выступили за бессрочную забастовку. Поэтому 16 декабря музей не работал. 17 декабря музей возобновил прием посетителей, но в ограниченном режиме. 19 декабря работники Лувра прекратили забастовку.

По данным газеты Le Parisien, работники Лувра протестуют против методов управления музеем, особенно на фоне ряда негативных событий последних месяцев, включая ограбление галереи Аполлона в октябре.

Сотрудники выражают недовольство тем, что музейные помещения закрываются значительно позже установленных часов работы из-за нехватки кадров, технических проблем и общего состояния здания.

При этом они сталкиваются с «ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги» посетителям.

Сегодня собрание, созванное по призыву трех профсоюзов — CGT, CFDT и Sud единогласно проголосовало за забастовку в знак протеста против условий труда в музее, который остается «частично открытым».

- Около 350 человек из разных профессий — менеджеров, специалистов по охране памятников, сотрудников вспомогательных служб — единогласно проголосовали за возобновление забастовки, — заявила представитель CFDT Валери Бод, - Единогласное голосование на общем собрании за продолжение забастовки, — написала CGT-Louvre в своем аккаунте в Instagram. Борьба продолжится в 2026 году.

Ранее руководство парижского музея обещало повысить меры безопасности.