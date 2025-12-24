Лувр объявил о масштабном усилении мер безопасности после дерзкого ограбления

По словам директора музея, к концу следующего года будет установлено и введено в эксплуатацию около 100 новых камер, а в течение двух недель начнут устанавливаться системы защиты от проникновения.

Она описала эти системы как оборудование, которое предотвратит приближение посторонних к зданиям музея, но не предоставила конкретных подробностей.

— После шока, после эмоций, после оценки пришло время действовать, — заявила Карс Комитету по делам культуры Национального собрания.

Руководитель музея добавила, что это часть более чем 20 чрезвычайных мер, которые будут реализованы, включая создание должности «координатора по безопасности».

Де Карс подчеркнула, что улучшение безопасности является приоритетом десятилетнего плана «Новое Возрождение Лувра», запущенного ранее в этом году, с предполагаемой стоимостью до 800 миллионов евро, направленного на модернизацию инфраструктуры, снижение переполненности и создание отдельного зала для Моны Лизы к 2031 году.

В день ограбления 19 октября ворам потребовалось менее восьми минут, чтобы с помощью автомобиля со стрелой проникнуть через окно в галерею «Аполло» и украсть сокровища, включая драгоценности и 88 миллионов евро.

