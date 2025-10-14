Сотрудники береговой охраны США получат зарплату несмотря на шатдаун

— Президент Трамп не хотел, чтобы кто-то из наших военных остался без зарплаты из-за политического театра демократов, и мы в Министерстве внутренней безопасности разработали инновационное решение, чтобы этого не произошло, — заявила Кристи Ноэм.

У Конгресса нет плана по возобновлению работы правительства. Сенат неоднократно голосовал за республиканскую и демократическую версии законопроекта о временном финансировании, но ни одна из них не была принята. Во вторник спикер Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, заявил, что не возобновит работу Палаты представителей, пока Сенат не примет законопроект о финансировании.

Заявление Кристи Ноэм было сделано через два дня после того, как президент США Дональд Трамп дал указание Министерству обороны выплатить военнослужащим зарплату, несмотря на то, что большинство государственных служащих не получают зарплату из-за прекращения федерального финансирования.

Напомним, в США разрастается кризис из-за продолжающегося шатдауна — частичной остановки работы правительства, которая длится уже вторую неделю.