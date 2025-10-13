Трамп распорядился выплатить зарплату военным несмотря на шатдаун

— Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему военному министру Питу Хегсету использовать все доступные средства для выплаты жалованья нашим военнослужащим 15 октября, — распорядился Дональд Трамп.

Административно-бюджетное управление направило в Конгресс уведомление о намерении использовать средства для выплаты денежного довольствия военнослужащим, сообщает NBC News.

В США разрастается кризис из-за продолжающегося шатдауна — частичной остановки работы правительства, которая длится уже вторую неделю.

Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил демократов в приостановке работы правительства из-за бесплатной медицинской помощи для нелегалов.