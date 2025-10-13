Трамп распорядился выплатить зарплату военным несмотря на шатдаун
Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам Министерства обороны выплатить жалованье военнослужащим 15 октября, несмотря на продолжающуюся приостановку работы правительства, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
— Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему военному министру Питу Хегсету использовать все доступные средства для выплаты жалованья нашим военнослужащим 15 октября, — распорядился Дональд Трамп.
Административно-бюджетное управление направило в Конгресс уведомление о намерении использовать средства для выплаты денежного довольствия военнослужащим, сообщает NBC News.
В США разрастается кризис из-за продолжающегося шатдауна — частичной остановки работы правительства, которая длится уже вторую неделю.
Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил демократов в приостановке работы правительства из-за бесплатной медицинской помощи для нелегалов.