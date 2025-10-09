Сенат в шестой раз не смог восстановить работу правительства США

Принятие временной резолюции, которая ранее была одобрена Палатой представителей, провалилось: 54 голоса против 45. Не хватило поддержки шести сенаторов для преодоления порога в 60 голосов.

После приостановки работы правительства 1 октября, Белый дом опубликовал пресс-релиз, в котором утверждалось, что «демократы приостановили работу правительства из-за бесплатной медицинской помощи для нелегалов». В документ отмечается предложение демократов, согласно которому «в течение следующего десятилетия на здравоохранение для нелегальных иммигрантов и других неграждан будет потрачено почти 200 млрд долларов — этого достаточно, чтобы профинансировать всю программу медицинского страхования детей».

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) выступил с заявлением, в котором обвинил президента Дональда Трампа и Республиканскую партию в отказе вести переговоры об изменениях в системе здравоохранения.

— Правительство закрыто по одной и только по одной причине: Дональд Трамп и республиканцы скорее откажутся от медицинского страхования для 15 миллионов человек и повысят страховые взносы на тысячи и тысячи долларов в год для десятков миллионов американцев, чем сядут за стол переговоров с демократами и будут работать над реформированием системы здравоохранения, — заявил Чак Шумер.

Ранее сообщали, что шатдаун в США вызвал задержки авиарейсов.