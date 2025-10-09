Сенат в шестой раз не смог восстановить работу правительства США
Сенат США в шестой раз не смог принять временный законопроект, который положил бы конец приостановке работы правительства, продолжающейся уже вторую неделю, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на One America News.
Принятие временной резолюции, которая ранее была одобрена Палатой представителей, провалилось: 54 голоса против 45. Не хватило поддержки шести сенаторов для преодоления порога в 60 голосов.
После приостановки работы правительства 1 октября, Белый дом опубликовал пресс-релиз, в котором утверждалось, что «демократы приостановили работу правительства из-за бесплатной медицинской помощи для нелегалов». В документ отмечается предложение демократов, согласно которому «в течение следующего десятилетия на здравоохранение для нелегальных иммигрантов и других неграждан будет потрачено почти 200 млрд долларов — этого достаточно, чтобы профинансировать всю программу медицинского страхования детей».
Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) выступил с заявлением, в котором обвинил президента Дональда Трампа и Республиканскую партию в отказе вести переговоры об изменениях в системе здравоохранения.
— Правительство закрыто по одной и только по одной причине: Дональд Трамп и республиканцы скорее откажутся от медицинского страхования для 15 миллионов человек и повысят страховые взносы на тысячи и тысячи долларов в год для десятков миллионов американцев, чем сядут за стол переговоров с демократами и будут работать над реформированием системы здравоохранения, — заявил Чак Шумер.
Ранее сообщали, что шатдаун в США вызвал задержки авиарейсов.