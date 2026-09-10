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    Сотрудникам ветлаборатории в Казахстане повысили зарплаты на 26%

    В Казахстане на 26% повысили заработную плату сотрудников Республиканской ветеринарной лаборатории. Мера реализована в рамках Комплексного плана развития ветеринарии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

    лаборатория
    Фото: ЦСЭЭ

    Как сообщили в ведомстве, повышение оплаты труда стало одной из мер по совершенствованию ветеринарной службы, улучшению условий труда и укреплению кадрового потенциала.

    Сотрудники Республиканской ветеринарной лаборатории выразили благодарность Главе государства за внимание к развитию ветеринарной отрасли и повышению благосостояния граждан, а также Министерству сельского хозяйства за поддержку решений, направленных на улучшение условий труда и развитие кадрового потенциала.

    Работа по совершенствованию условий труда и повышению социальной защищенности специалистов ветеринарной сферы будет продолжена. В дальнейшем будут рассмотрены возможности поэтапного улучшения условий оплаты труда и для сотрудников других подразделений ветеринарной службы, заключили в ведомстве.

    Ранее Kazinform сообщал, что в рамках Комплексного плана развития ветеринарии на 2026–2030 годы фонд оплаты труда работников ветслужбы планируется увеличить в 1,5–2,5 раза. Ожидается, что в дальнейшем ежемесячный доход ветеринарных врачей в среднем превысит 400 тыс. теңге.

    Также Kazinform писал, что Правительство утвердило Комплексный план развития ветеринарии. Документ предусматривает обновление материально-технической базы ветеринарных подразделений и повышение оплаты труда сотрудников отрасли.

    Казахстан Зарплата Ветеринария Минсельхоз Поручения Президента Рынок труда
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор