Что изменится для ветеринаров в Казахстане: зарплаты, обучение и цифровые технологии

10 июня отмечается День работников ветеринарной службы. Этот профессиональный праздник был утвержден на государственном уровне в 2024 году. С тех пор уважение к ветеринарным специалистам и поддержка отрасли продолжают расти. Информационное агентство Kazinform проанализировало уровень заработной платы специалистов ветеринарной сферы и последние изменения, происходящие в отрасли.

Цифровизация: QR-коды и мобильное приложение

Сегодня на территории страны насчитывается около 9 миллионов голов крупного рогатого скота, почти 24 млн голов мелкого рогатого скота, 4,7 миллиона лошадей и 302 тысячи верблюдов. Для обеспечения ухода за четырьмя видами традиционного скота работают около 10 тысяч специалистов. Несмотря на то, что число ветеринарных врачей выглядит значительным, нагрузка в отрасли остается высокой. Регистрация домашних животных, контроль поголовья, проведение сезонных вакцинаций — во время этих мероприятий ветеринарным специалистам приходится выполнять большой объем работы.

В связи с этим Министерство сельского хозяйства и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития уделяют особое внимание цифровизации и принимают меры для облегчения работы специалистов. Главная задача — устранить недостатки прежних цифровых решений и найти более эффективные подходы.

Коллаж Kazinform

Почему это необходимо? Потому что в старой цифровой системе было много недостатков. Например, она позволяла регистрировать несколько приплодов от одной самки животного, что создавало возможности для внесения недостоверных данных. Кроме того, после вакцинации не устанавливались ограничения на убой животных до полного выведения препарата из организма. Даже при покупке и продаже животных в систему продолжали вноситься фиктивные сделки.

Теперь в результате обновления системы произошел ряд изменений:

— подтверждение сделок посредством SMS;

— автоматическое внесение данных в систему;

— отмена ветеринарных справок по месту прибытия;

— внедрение нового функционала для животноводческих рынков.

По словам вице-министра сельского хозяйства Амангали Бердалина, в сфере цифровизации отрасли планируется использовать QR-коды.

— Цифровая цепочка контроля теперь будет полностью охватывать весь путь животного — начиная с момента рождения и заканчивая тем, как продукция достигает конечного потребителя. Кроме того, для животных, предназначенных на экспорт, внедрена новая цифровая система контроля карантина. В пилотном режиме запущен механизм отслеживания мясной продукции от фермы до школ, детских садов и больниц. Для каждой партии будет оформляться электронная справка с индивидуальным QR-кодом, — сообщил вице-министр.

Еще одно положительное изменение — внедрение мобильных приложений. Недавно были запущены приложение «ISZH-Mobile» для ветеринарных специалистов и приложение «TortTulik» для владельцев сельскохозяйственных животных. Они уже успели стать незаменимыми помощниками в отслеживании животных и продукции животноводства.

В целом такие цифровые решения позволяют контролировать состояние животных в режиме реального времени, предотвращать заболевания, оптимизировать логистику и управление стадами. Нидерланды, Дания, Канада и другие страны успешно применяют подобные технологии, благодаря чему увеличивают как объемы производства, так и поголовье животных.

Вышеуказанные цифровые решения относятся к первому этапу. После того как ветеринарные специалисты полностью освоят систему, начнется второй этап. Согласно данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, следующим шагом станет цифровизация точного животноводства (Precision Livestock Farming).

Иными словами, будут автоматизированы системы кормления, поения и управления микроклиматом. Это позволит увеличить производительность на 10-25% и получить возможность сократить расходы до 15%. Кроме того, для прогнозирования заболеваний животных и их репродуктивного поведения будет применяться искусственный интеллект. Для контроля пастбищ планируется использовать дроны и спутники.

Фото: kazatu.edu.kz

По мнению кандидата ветеринарных наук, профессора Оркена Акибекова, внедряемые в последние годы меры по цифровизации уже дают результат.

— Сейчас государство проводит большую работу по масштабной цифровизации поголовья животных. Такие процессы, как своевременная регистрация и перевод истории вакцинации в электронный формат, безусловно, являются очень эффективными. Необходимо продолжать работу в этом направлении, — говорит Оркен Акибеков.

Почему молодежь не хочет становиться ветеринарными врачами?

Как уже отмечалось, в сфере ветеринарии Казахстана работают около 10 тыс. специалистов. Их средний возраст составляет 45-47 лет. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, подготовкой ветеринарных кадров в стране занимаются 11 высших учебных заведений. Несмотря на то, что ежегодно по этому направлению выделяется около 1300 государственных грантов, значительная часть выпускников не продолжает трудовой путь по полученной специальности.

Для решения этой проблемы в систему ветеринарного образования вносятся изменения. Теперь выпускники, получившие образование на основе государственного гранта, после завершения обучения будут обязаны работать в сфере ветеринарии не менее 3 лет. Кроме того, они смогут воспользоваться мерами социальной поддержки в рамках программы «С дипломом — в село».

Профессор Оркен Акибеков считает, что решить проблему только введением обязательств невозможно. По его мнению, для закрепления специалистов в отрасли необходимо пересмотреть вопросы инфраструктуры.

— В последние годы государством проведена большая работа по подготовке ветеринарных врачей. Несмотря на это, проблема инфраструктуры до сих пор остается нерешенной, и основной вопрос как раз заключается в этом. В сельской местности необходимо увеличивать количество пунктов, оснащенных современным диагностическим оборудованием, создавать отдельные рабочие места для ветеринарных врачей, развивать мобильные ветеринарные группы. Считаю, что если условия труда будут соответствовать современным требованиям, выпускники не будут против работать в селах, — говорит профессор.

Эксперты в качестве дополнительных мер также предлагают развивать телемедицину для фермеров и создавать мобильные ветеринарные клиники в отдаленных регионах.

По словам заместителя председателя правления Ассоциации фермеров Казахстана Акпара Мауленова, важно постоянно совершенствовать специалистов, которые смогут стать наставниками для молодых кадров, отправляющихся работать в сельскую местность.

— Необходимо не забывать о повышении квалификации специалистов в процессе подготовки кадров. В первые годы независимости ветеринарные врачи постоянно повышали свою квалификацию. В последние годы повышение квалификации на университетском и лабораторном уровнях не отвечает необходимым требованиям. Важно систематизировать эту работу, особенно необходимо установить обязательное повышение квалификации каждые 5 лет. Ведь ежегодно увеличивается количество методов лечения животных и видов инфекционных заболеваний, — сказал Акпар Мауленов.

Фото: из личного архива Акпара Мауленова

Ежегодно в стране около 700 ветеринарных врачей заканчивают обучение. Однако дефицит специалистов в сельской местности по-прежнему остается ощутимым. Молодые специалисты чаще всего закрепляются в городах и не хотят ехать в отдаленные населенные пункты. Главной причиной они называют размер заработной платы. Этот аргумент имеет основания: сегодня специалисты ветеринарной сферы получают в среднем от 140 тыс. до 230 тыс. тенге в месяц.

Поддержка государства

Этот вопрос был включен в Комплексный план развития ветеринарии на 2026–2030 годы, утвержденный Правительством. Согласно соответствующему постановлению, фонд оплаты труда работников ветеринарной службы увеличится в 1,5-2,5 раза. В среднем можно ожидать, что в дальнейшем ежемесячный доход ветеринарных врачей будет превышать 400 тыс. тенге.

Кроме того, такие специалисты, как ветеринар, химик-аналитик, ихтиопатолог, эпидемиолог, паразитолог и инспектор по безопасности пищевой продукции, смогут получить магистерское образование в течение 1 года за счет государственных средств. Для специалистов, которые уже работают в отрасли, также предусмотрена возможность получить степень магистра без отрыва от профессиональной деятельности.

Коллаж Kazinform

Отметим, что государство продолжает оказывать поддержку ветеринарным специалистам при приобретении жилья. Для этой цели в сельской местности специалистам предоставляются кредиты под 0,1% сроком до 15 лет. Эта мера также может способствовать увеличению числа молодых ветеринаров в будущем.

Кроме того, к 2030 году планируется обновить 80% материально-технической базы отрасли. В течение ближайших 2 лет на модернизацию ветеринарной инфраструктуры будет направлено более 66 млрд тенге.

Предусмотрено и строительство новых объектов. В частности, в ближайшие годы будут возведены:

— 72 ветеринарные станции;

— 1 278 ветеринарных пунктов;

— 1 049 скотомогильников.

Преимущество этой инициативы заключается в том, что в каждом сельском округе будет открыт отдельный ветеринарный пункт. Таким образом, ветеринарные врачи больше не будут, как раньше, зависеть от помещений акиматов, а смогут работать в специальных ветеринарных пунктах, оснащенных в соответствии с современными требованиями. Кроме того, местные исполнительные органы планируют обеспечить ветеринарных специалистов служебным автотранспортом.

Сегодня отечественные предприниматели экспортируют продукцию животноводства в 42 страны мира. Среди них — страны Европейского союза, Великобритания, США, Канада и другие государства. Их требования к импорту продовольствия и обеспечению безопасности продукции являются очень высокими. Поэтому профессиональные знания ветеринарных специалистов влияют не только на сохранение поголовья животных, но и на экономический потенциал страны.

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