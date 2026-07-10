Как маркетплейсы меняют экономику Казахстана

Сегодня маркетплейс — это уже не просто интернет-магазин. Это цифровая система, которая формирует цены, способствует развитию бизнеса и приносит доход тысячам людей. Как развивается этот рынок в Казахстане и какое влияние он оказывает на экономику, разбирался корреспондент Kazinform.

Новая сила на рынке

В Казахстане торговля через маркетплейсы начала активно развиваться с 2018 года, а в годы пандемии получила особенно мощный импульс. По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году объем электронной розничной торговли достиг 3,77 трлн тенге, увеличившись за год на 19,4%. При этом 86% этого объема пришлось на продажи, осуществленные через маркетплейсы.

Более 90% продаж на платформах обеспечивают субъекты малого и среднего бизнеса. По оценке Министерства торговли и интеграции, отрасль создала более 300 тыс. прямых рабочих мест, а с учетом логистики, складского хозяйства, доставки, рекламы и IT-услуг обеспечивает занятость почти 500 тыс. человек.

Вместе с тем платформы изменили сам характер конкуренции на рынке. Если раньше цену определяли производитель и магазин, то теперь на нее влияют алгоритмы маркетплейсов. Спрос, скорость доставки, рейтинг продавца, количество отзывов и позиция товара в поисковой выдаче напрямую отражаются на его цене и объеме продаж. В результате наряду с конкуренцией между предпринимателями усиливается и конкуренция между алгоритмами.

По мере усиления влияния платформ формируется и новая экономическая зависимость. Если крупный маркетплейс изменит размер комиссии, алгоритм поиска или правила размещения рекламы, последствия этого сразу почувствуют десятки тысяч продавцов. Это явление, которого не было в традиционной розничной торговле.

Подобная тенденция наблюдается и в трансграничной торговле. Согласно данным PwC, в 2024 году 62% электронной торговли в Казахстане пришлось на импортные покупки, то есть большая часть потребителей оформляет заказы через зарубежные платформы. При этом объем экспорта Казахстана, осуществляемого через маркетплейсы, пока остается ниже объема импорта.

Преобладание импорта также обострило проблему налогового неравенства. Если отечественные предприниматели уплачивают все обязательные налоги, то контролировать полное соблюдение аналогичных требований зарубежными интернет-платформами пока затруднительно. В настоящее время в налоговых органах зарегистрировано более 110 иностранных интернет-компаний, включая Temu, Alibaba, Garmin, Twitch и другие, однако контролировать фактические объемы их налоговых платежей пока непросто.

Инфографика: Kazinform

В результате налоговая нагрузка отечественных и зарубежных участников рынка остается неодинаковой.

Как регулируются маркетплейсы?

По мере того, как роль маркетплейсов в экономике усиливается, вопрос их правового регулирования также выходит на первый план. Стремительное развитие электронной торговли требует адаптации действующего законодательства к новым условиям рынка. В этой связи в текущем году Сенат одобрил изменения, внесенные в Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

Новые поправки конкретизируют порядок таможенного оформления товаров электронной торговли. Кроме того, впервые в законодательство вводится понятие «оператор электронной торговли», определяется порядок включения таких операторов в специальный реестр, а также устанавливается их ответственность. Помимо этого, вводится новый вид таможенной декларации, предназначенной для товаров электронной торговли.

Фото: Министерство финансов РК

Однако установить единые требования для всех участников рынка пока невозможно. Как отметил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, модели работы отечественных и зарубежных маркетплейсов существенно различаются. По его словам, казахстанские платформы самостоятельно импортируют товары, проходят процедуры таможенного оформления, после чего продают их покупателям уже от своего имени.

— Многие зарубежные маркетплейсы выполняют лишь посредническую функцию. Поэтому порядок налогообложения и таможенного оформления также складывается иначе, — сказал Азамат Амрин.

Несмотря на это, эксперты считают изменения в законодательстве лишь первым шагом в решении проблемы. По их мнению, главная задача заключается в том, чтобы сформировать справедливую конкурентную среду для всех участников рынка электронной торговли.

Есть ли равные условия для конкуренции?

Наряду с совершенствованием законодательства активно обсуждаются и условия конкуренции на рынке. По мере роста объемов электронной торговли усиливается обеспокоенность казахстанских предпринимателей. По их мнению, сегодня местные и иностранные продавцы работают далеко не в равных условиях.

По словам бывшего депутата Мажилиса Олжаса Куспекова, сегодня рынок электронной торговли является источником дохода почти для 738 тыс. человек. Поэтому речь идет не только о проблеме отдельных предпринимателей, но и о вопросе, который напрямую влияет на конкурентоспособность национальной экономики.

По его мнению, несмотря на то, что Правительство с осторожностью подходит к вопросу введения специального налогового режима для маркетплейсов, эта тема не сходит с повестки дня.

Фото: из личного архива О. Куспекова

— Мы считаем, что должно быть принято решение, которое будет учитывать особенности рынка электронной коммерции и позволит предпринимателям работать законно и прозрачно. Если так будет продолжаться и дальше, часть из них может быть вынуждена зарегистрировать свой бизнес в соседних странах, — сказал Олжас Куспеков.

О существовании этих проблем предприниматели говорят и исходя из собственного опыта. По словам предпринимателя Аяулым Жаксыбаевой, которая занимается торговлей на маркетплейсе с 2022 года, товары казахстанских продавцов иногда отображаются лишь в нескольких регионах, тогда как продукция иностранных продавцов доступна покупателям по всей стране.

— Когда для иностранных продавцов предусмотрены скидки в размере 25-30%, для отечественных предпринимателей такие возможности существенно ограничены, — говорит предприниматель.

Фото: из личного архива А. Жаксыбаевой

Поэтому предприниматели предлагают ввести отдельный налоговый режим для маркетплейсов. По их мнению, действующий общий налоговый режим создает для малого бизнеса дополнительную административную нагрузку.

Теневая сторона: в чьих руках находятся данные?

По мнению экспертов, сегодня маркетплейсы уже стали гораздо большим, чем просто торговая площадка. Они превратились во влиятельную цифровую инфраструктуру, которая собирает данные о поведении, предпочтениях и покупательских привычках миллионов потребителей.

По словам политолога и экономического обозревателя Асем Касымхановой, подобная информация считается стратегическим ресурсом.

— Все данные, касающиеся граждан Казахстана, должны храниться на территории страны. Вместе с тем необходимо обеспечить открытость того, как работают алгоритмы, какую информацию обрабатывает искусственный интеллект и в каких целях он ее использует, — говорит эксперт.

Особое внимание вопросу безопасности данных уделяет и финансовый эксперт Бауржан Искаков.

— Маркетплейсы обрабатывают важную информацию о потребителях, включая их фамилию, имя, ИИН, адрес, данные банковской карты и историю покупок. Поэтому обеспечение их безопасности становится уже не только экономическим вопросом, но и вопросом национальной безопасности. Маркетплейсы должны соответствовать национальным стандартам кибербезопасности и, как и банки, регулярно проходить аудит безопасности, — говорит экономист.

Фото: из личного архива Б. Искакова

В целом эксперты едины во мнении. Маркетплейсы стали одной из важнейших движущих сил экономики. Теперь главная задача заключается не в том, чтобы сдерживать их развитие, а в том, чтобы сформировать среду, обеспечивающую добросовестную конкуренцию, налоговое равенство и безопасность персональных данных.