Правительством утвержден Комплексный план развития ветеринарии

Комплексный план направлен на обеспечение охраны здоровья населения от заболеваний, общих для животных и человека, а также на защиту животных от болезней и укрепление ветеринарно-санитарной безопасности.

- Благодаря системным мерам Казахстан уже добился международного признания благополучия по ряду особо опасных болезней животных, включая ящур, африканскую чуму лошадей, африканскую и классическую чуму свиней. Это позволило расширить экспортный потенциал отечественной продукции животноводства, — отметил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.

Ключевыми приоритетами Плана станут вопросы по борьбе с особо опасными болезнями животных, повышение заработной платы ветеринарным специалистам, улучшение материально-технической базы веторганизаций, расширение экспортных поставок и защита внутреннего рынка, укрепление лабораторного контроля, внедрение прослеживаемости на всех этапах (от рождения до реализации продукции), масштабирование цифровизации в области ветеринарии и развитие ветеринарной фармацевтической промышленности. На сегодня в стране 21 завод производит ветеринарные препараты.

Для охраны территории Казахстана от особо опасных болезней животных и сохранения эпизоотического благополучия страны, а также защиты внутреннего рынка от продукции, не соответствующей техническим регламентам, на приграничной территории функционируют 67 ветеринарных контрольных постов. Так, в 2025 году при перемещении через границу Казахстана государственными ветеринарно-санитарными инспекторами при импортных, экспортных и транзитных операциях досмотрено порядка 60 тыс. автотранспортных средств, перевозивших более 700 тыс. тонн животноводческой продукции.

В рамках цифровизации процессов, автоматизации сбора и передачи данных в информационную систему «Идентификация сельскохозяйственных животных» уже разработаны и внедрены новые функционалы, позволяющие направлять первичные и достоверные данные напрямую в автоматическом режиме в основные информационные системы. Среди них мобильное приложение ISZH-MOBILE, TortTulik. В рамках обеспечения прослеживаемости животноводческой продукции по принципу от «фермы» до «стола» реализуется модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза», в который подключены объекты убоя, внутренней торговли, лаборатории. Проводится работа по поэтапному подключению к модулю объектов общественного питания. Вся проводимая работа по цифровизации и автоматизации процессов будет продолжена в рамках Комплексного плана.

Кроме того, к 2030 году ожидается обновление и пополнение на 80% материально-технического оснащения территориальных подразделений и подведомственных организаций МСХ, фонд оплаты труда для сотрудников ветеринарных организаций местных исполнительных органов вырастет от 1,5 до 2,5 раза.

Реализация мероприятий Комплексного плана позволит повысить уровень ветеринарно-санитарной безопасности, обеспечить стабильную эпизоотическую ситуацию, усилить лабораторную базу с расширением области аккредитации, укрепить государственный контроль за ввозимым и реализуемым внутри страны подконтрольным грузом, а также расширить экспортную возможность сельхозтоваропроизводителей страны.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства 10 февраля 2026 года дал поручение по созданию качественной системы ветеринарной безопасности для устойчивого развития животноводства.