Сотрудник иорданской полиции погиб при столкновениях на юге страны

16 Декабря 2022, 10:42

АММАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника полиции провинции Маан в Иордании погиб в столкновениях с демонстрантами на юге страны во время протестов против высоких цен на топливо, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление общественной безопасности Иордании.

Погибший был полковником Абдуллой Раззак Абдель Хафез аль-Далабех. Он занимал должность заместителя начальника полиции провинции Манн. В районе Хусейния он получил огнестрельное ранение в голову в ходе столкновений с протестующими.

Кроме того, еще 4 сотрудника полиции получили ранения и госпитализированы.

Управление общественной безопасности провинции Маан, гарантируя защиту свободы убеждений и мирного выражения мнений, пообещало действовать в соответствии с положениями закона и с применением надлежащей силы в отношении любого, кто совершает беспорядки и акты вандализма.

«Мы без колебаний будем защищать безопасность родины и ударим «железным кулаком» по любому, кто попытается посягнуть на жизнь и имущество», - подчеркивается в заявлении управления.

С начала декабря в Иордании проходят забастовки водителей грузовиков и других представителей транспортного сектора страны в знак протеста против высоких цен на топливо. С 1 декабря стоимость бензина марки «90» выросла до 0,920 иорданских динар (1,3 долларов США), дизеля – до 0,895 иорданских динар (1,26 долларов США).

Кроме того, акции протеста против поднятия цен на топливо прошли в промышленном городе Зарка, столичном районе Тафиля, Акабе и Караке.

Посольство США в Иордании в четверг опубликовало предупреждение, в котором предостерегло граждан США от поездок в южную Иорданию, в частности, в провинции Карак, Маан, Акаба и район Тафила до дальнейшего уведомления.

«В связи с сообщениями о продолжающихся протестах по всей Иордании, в особенности на юге страны, правительственным служащим США запрещены как личные, так и официальные поездки в мухафазы (провинции) Карак, Тафила, Маан и Акаба до дальнейшего уведомления», — сказано в сообщении посольства.

Правительство Иордании пообещало изучить требования забастовщиков, а также заявило, что оно уже заплатило более 500 млн динаров (700 млн долларов США), чтобы ограничить рост цен на топливо в этом году. Согласно программе структурной реформы МВФ, цены на топливо корректируются ежемесячно в соответствии с колебаниями мирового рынка.

11 декабря Комиссия по регулированию наземного транспорта Иордании (LTRC) объявила, что достигла соглашения с «Ассоциацией владельцев автобусов» и «Союзом транспортных служб и владельцев такси» Иордании о прекращении забастовки. Начиная с 12 декабря соглашение предусматривало увеличение денежного поощрения работников общественного транспорта в течение трех месяцев. После этого часть грузовых автомобилей и транспортных средств вернулась к работе.

Фото: Управление общественной безопасности Иордании