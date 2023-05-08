Сотрудник ДЧС погиб при тушении пожара на склоне горы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью при исполнении служебного долга, тушении пожара на склоне горы в Медеу, погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ночью при исполнении служебного долга, тушении пожара на склоне горы, погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы, 1994 года рождения, старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Арслана Жолдасбековича.

«Добрая память о нем, как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах. Арслан был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии», - добавили в департаменте.

МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

Ранее сообщалось, что на территории ГНПП «Иле-Алатауский парк» происходит возгорание сухостоя и валежника. На тушение пожара был привлечён вертолёт.