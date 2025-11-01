РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:33, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сотрудник акимата покончил с собой в Атырауской области

    В Курмангазинском районе Атырауской области при трагических обстоятельствах погиб сотрудник районного акимата. Полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суицид
    Фото: pixabay.com

    По данным в социальных сетях суицид совершил руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата 
    Курмангазинского района — сообщается, что застрелился из охотничьего ружья. Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 октября.

    В пресс-службе ДП Атырауской области факт суицида подтвердили. Там сообщили, что возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

    — В настоящее время проводятся комплексные следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Подробности не разглашаются в интересах следствия, — отметили в ведомстве.

    Ранее трагедия произошла в Жамбылской области: там совершил суицид солдат-срочник. Также в ЗКО расследуется уголовное дело по факту самоубийства несовершеннолетней.

    Теги:
    Атырауская область Суицид Акимат
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают