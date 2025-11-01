Сотрудник акимата покончил с собой в Атырауской области

По данным в социальных сетях суицид совершил руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата

Курмангазинского района — сообщается, что застрелился из охотничьего ружья. Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 октября.

В пресс-службе ДП Атырауской области факт суицида подтвердили. Там сообщили, что возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

— В настоящее время проводятся комплексные следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Подробности не разглашаются в интересах следствия, — отметили в ведомстве.

Ранее трагедия произошла в Жамбылской области: там совершил суицид солдат-срочник. Также в ЗКО расследуется уголовное дело по факту самоубийства несовершеннолетней.