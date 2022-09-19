19 Сентября 2022, 14:30

Сотрудничеству Казахстана с США необходимо придать новый импульс – глава КИСИ при Президенте РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудничество Казахстана с США в политической, экономической и гуманитарной сферах имеет большой потенциал. Об этом МИА «Казинформ» в преддверии 77 сессии Генеральной ассамблеи ООН, в работе которой примет участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев, рассказал гость проекта «3 вопроса» от ТРК Президента РК, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов.

«Что касается взаимодействия между США и Казахстаном, то у нас на протяжении всего периода со дня обретения независимости сложились очень хорошие отношения, и в политической, и экономической, и гуманитарной сферах. Мы развиваем отношения с США, прежде всего, в целях наших национальных интересов. Самые большие инвестиции среди всех наших иностранных партнеров - это американские инвестиции. На отечественном рынке присутствуют многие ключевые транснациональные корпорации. Между нами хорошо развивается сотрудничество в области образования», - считает Еркин Тукумов.

Спикер добавил, что Соединенные Штаты Америки были и остаются ведущей глобальной державой, обладающей новыми технологиями, потому важно открытие в нашей стране представительств технологических компаний, привлечение инвестиций в несырьевую сферу. Казахстану есть, что предложить, например, в области сельского хозяйства.

«В вопросах развития политических отношений с США, я думаю, что визиты на высшем уровне должны способствовать улучшению качества двусторонних отношений. Нам нужно постараться вывести наши отношения на новый, более высокий уровень. Надо развивать стратегические отношения между двумя странами. Думаю, это важно и для нас, и для Соединенных Штатов Америки», - добавил глава КИСИ при Президенте РК.

Фото: kisi.kz















