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Сотрудничество в области финансовых технологий обсудили представители финструктур государств-членов СВМДА

11 Ноября 2021 09:09
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Сотрудничество в области финансовых технологий обсудили представители финструктур государств-членов СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перспективы развития финансовых технологий и инвестиций обсудили представители финансовых структур государств-членов СВМДА в ходе онлайн-семинара 10 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ».

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Мероприятие было организовано Международным Финансовым Центром «Астана» при содействии Секретариата СВМДА. В семинаре приняли участие представители финансовых и банковских структур Китая, Азербайджана, Индии, а также участники из Кыргызстана, России, Турции и Таджикистана.

В своей приветственной речи исполнительный директор СВМДА посол Кайрат Сарыбай отметил, что данный семинар является продолжением начатой работы государств-членов СВМДА по дальнейшему расширению финансового сотрудничества, включая взаимодействие в финтех-индустрии.

«В эпоху цифровизации экономик и стремительного развития финансовых технологий и инноваций, наращивание международного сотрудничества, расширяющего доступ стран региона к достижениям науки и технологий, в том числе по вопросам регулирования финансового сектора, имеет ключевое значение», - подчеркнул Кайрат Сарыбай.

Управляющий Международным Финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов обращаясь к участникам семинара отметил, что многие из государств-членов СВМДА являются развивающимися странами и странами с переходной экономикой, и, соответственно, нуждаются, как в финансировании проектов, так и в передовых технологиях для модернизации экономик.

«Только работая вместе, мы можем обеспечить передачу ноу-хау, опыта и знаний, что очень важно, если мы хотим разрабатывать новые технологии - будь то в сфере финансовых, государственных или любых других технологий», - резюмировал свое выступление глава МФЦА.

В ходе мероприятия участники обменялись опытом деятельности финансовых центров, обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере финансовых технологий и инвестиций, регулирования финансового сектора, а также создания благоприятного бизнес-климата.


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#Внешняя политика Казахстана   #Экономика   #МФЦА - фин. центр "Астана"   #Сотрудничество   #Технологии   #Финансы   #СВМДА  
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