Сотрудничество между Казахстаном и Китаем отличается высоким доверием - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество между Казахстаном и Китаем отличается беспрецедентным динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудничество между Казахстаном и Китаем отличается беспрецедентным динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством. В сентябре 2019 года в ходе моего государственного визита в Китай была подписана Декларация о вечном всестороннем стратегическом партнерстве между нашими странами. Это событие открыло новые горизонты сотрудничества между Казахстаном и Китаем», - заявил во время саммита «Центральная Азия - КНР» Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства отметил, что на сегодня двусторонний товарооборот между странами достигает новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года показатель вырос до 17 миллиардов долларов.