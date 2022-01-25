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Сотрудничество между Казахстаном и Китаем отличается высоким доверием - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество между Казахстаном и Китаем отличается беспрецедентным динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудничество между Казахстаном и Китаем отличается беспрецедентным динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством. В сентябре 2019 года в ходе моего государственного визита в Китай была подписана Декларация о вечном всестороннем стратегическом партнерстве между нашими странами. Это событие открыло новые горизонты сотрудничества между Казахстаном и Китаем», - заявил во время саммита «Центральная Азия - КНР» Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Глава государства отметил, что на сегодня двусторонний товарооборот между странами достигает новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года показатель вырос до 17 миллиардов долларов.
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