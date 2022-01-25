Сотрудничество Казахстана с Китаем и странами ЦА оценил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал свою оценку сотрудничеству между странами Центральной Азии и Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом за минувшие три десятилетия государства Центральной Азии выработали действенную модель сотрудничества, основанную на добрососедстве и неизменной поддержке друг друга. Ярким символом нашей нерушимой дружбы стали взаимная помощь в период острой фазы пандемии COVID-19 и оперативная организация доставки вакцин китайского производства. Исторически так сложилось, что нашим межгосударственным отношениям присущи здоровый прагматизм и стремление учитывать коренные интересы друг друга», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия – КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

Глава государства также отметил стратегический характер казахстанско-китайского сотрудничества в области энергетики. Бесперебойно функционирует нефтепровод Казахстан-Китай и газопровод Центральная Азия-Китай.

«Магистральные коридоры через территорию Казахстана обеспечивают кратчайший надежный доступ китайских товаропроизводителей на рынки Европы, Ближнего Востока и Содружества независимых государств. Такие совместные инфраструктурные проекты, как терминал в Ляньюньгане, сухой порт в Хоргосе и автомагистраль «Западный Китай – Западная Европа» стали опорными звеньями мегапроекта «Пояса и пути», - добавил К. Токаев.

Добавим, интеграционный проект «Один пояс, один путь» (One Belt, One Road), объединяющий страны по историческому маршруту Великого Шелкового пути, председатель КНР Си Цзиньпин впервые обнародовал во время своего визита в столицу Казахстана.